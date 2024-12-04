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"Зимова єПідтримка" через Ощадбанк — коли надійдуть гроші

4 грудня 2024 06:01
Ксенія Симонова - Редактор
Ощадбанк розповів, як отримати Зимову єПідтримку на картку
Телефон у руках. Фото: Depositphotos
Ксенія Симонова - Редактор

У державній фінустанові "Ощадбанк" розповіли про те, що клієнти можуть отримати кошти за програмою "Зимова єПідтримка" на картки фінустанови. Також уточнили, як оформити виплати та коли чекати на надходження грошей.

Про такі нюанси повідомив голова правління Ощадбанку Сергій Наумов у Telegram.

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Як отримати "Зимову єПідтримку" на картки Ощаду

Наумов зазначив, що з 1 грудня в Україні стартувала програма "Зимова єПідтримка". Оскільки у клієнтів виникло багато запитань, керівник банку вирішив уточнити важливі моменти щодо отримання виплат на картки Ощадбанку.

"Ця програма — це одноразова державна допомога в розмірі 1000 гривень, що надаватиметься українцям, які перебувають на території України. Виплата призначена не лише дорослим, а й дітям", — нагадав Наумов.

За його словами, загалом отримати відповідну допомогу українці зможуть тільки через мобільний застосунок "Дія".

Якщо картки "Нацкешбеку" в Ощадбанку нема, то її можна відкрити за таким алгоритмом:

  • у списку продуктів "Мобільного Ощаду" відкрити спеціальний рахунок;
  • замовити віртуальну картку для отримання кешбеку.

Після цього у застосунку "Дія" необхідно:

  • оновити застосунок;
  • обрати у розділі "Сервіси" пункт "Зимова єПідтримка";
  • подати заявку;
  • обрати картку "Нацкешбек" для зарахування коштів.

Далі необхідно чекати на перерахунок коштів, які мають надійти протягом десяти робочих днів.

Наумов зазначив, що процедура відкриття та обслуговування картки "Нацкешбек" від Ощадбанку є безкоштовною. Також не будуть списувати жодної копійки у вигляді податків з отриманої 1 тис. грн.

Також зауважив, що громадяни зможуть оформити заяву на участь у програмі через Укрпошту. Така функція буде доступна для пенсіонерів 60+ та осіб з інвалідністю першої-другої груп, які отримують гроші через Укрпошту.

Окрім того, долучитися до програми можна через відділення уповноважених банків. Такою можливістю можуть скористатися опікуни, представники малолітніх, громадяни, які відмовилися від податкового коду та громадяни, яким більше 65 років, і не мають застосунку "Дія".  

Нагадаємо, раніше видання Новини.LIVE розповіло, як здійснити переказ коштів між картками Ощадбанку та на картки інших банківських установ. Зокрема, механізм грошового переказу через сайт — доволі простий.

Також повідомлялося, що з грудня в Ощадбанку запровадили зміни, зокрема щодо компаній, які виплачують заробітну плату через банк. Обслуговування таких клієнтів стане зручнішим.

виплати Ощадбанк фінансова допомога гроші банківські карти

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