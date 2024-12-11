Виплати в Україні — як оформити Зимову єПідтримку через банк

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Деякі українці мають змогу отримати 1 тис. гривень за програмою "Зимова єПідтримка" через банки. Зокрема, таким правом можуть скористатися люди старшого віку, які не використовують застосунок "Дія", опікуни неповнолітніх дітей.

Про те, як оформити таку допомогу, йдеться на Єдиному порталі держпослуг "Дія".

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Як зазначається, можуть подавати заяви на виплату за програмою "Зимова єПідтримка" у відділеннях банках-партнерів наступні категорії людей:

особи, у яких нема ідентифікаційного коду через релігійні переконання;

громадяни, яким за 65 років;

піклувальники, законні представники малолітніх або неповнолітніх дітей.

Для цього потрібно надати пакет документів:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код (якщо його нема, то паспорт з відповідною відміткою);

свідоцтво про народження (якщо допомогу оформлюють на неповнолітніх громадян);

документ, де підтверджується встановлення опіки, піклування/підтвердження законного представництва.

Надалі фінустанова через е-систему взаємодії подасть заявку на перевірку для включення заявника у список раніше поданих отримувачів матеріальної допомоги.

У разі, якщо в системі "Дія" виникне дублювання заявки чи інші порушення, то одразу надійде відмова із зазначенням причин.

За успішної перевірки після оформлення заяви у банку відкриють спецрахунок для виплати допомоги за програмою та оформлять банківську картку Нацкешбек (віртуальну/пластикову), куди надійдуть гроші.

Інформація про надходження коштів допомоги прийде у смс-повідомленні або в мобільний застосунок. На надходження коштів відводиться до десяти днів.

Перелік банків, які випускають картки Нацкешбек:

А-Банк;

Акордбанк;

ПриватБанк;

Sense Bank;

Банк Глобус;

Радабанк;

Банк кредит Дніпро;

Банк "Кліринговий дім".

"Якщо ви не можете подати заяву на виплату за програмою "Зимова єПідтримка" через Дію або відділення банку-партнера, це означає, що вас внесено до переліку отримувачів виплати через Укрпошту або заявку вже було раніше подано через Дію або через банк", — наголошується на порталі.

Нагадаємо, на допомогу у 1 тис. грн від держави мають право всі українці. Однак ті громадяни, які виїхали за кордон, кошти не отримають.

Також ми писали, що фінансова допомога в 1 тис. грн від держави надається і на дітей. Проте дехто має труднощі з оформленням виплат.