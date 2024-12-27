Зимова єПідтримка — чому затримують виплату держдопомоги

Гривнева купюра. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці скаржаться на невиплату коштів в 1 тис. гривень за програмою "Зимова єПідтримка". Представники Міністерства цифрової трансформації пояснили, з чим можуть бути пов'язані затримки.

Про це повідомляється на сторінці порталу держпослуг "Дія" у соцмережі Facebook.

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Затримки виплат "Зимової єПідтримки"

Як відомо, з 1 грудня 2024 року в країні стартувала програма "Зимова єПідтримка", в рамках якої українцям нарахують одноразову фінансову допомогу від держави. Цими грошима можна розрахуватися лише за певні товари та послуги, зокрема комунальні послуги, ліки, квитки на транспорт, продукти, донати для армії.

Щоб зареєструватися на виплати, доступні кілька способів для різних категорій громадян. Зокрема, пенсіонери можуть отримати кошти на Укрпошті чи в банку, решта — у застосунку "Дія".

За правилами, кошти мають бути зараховані протягом десяти робочих днів із дати звернення за виплатами. Проте, на практиці виявилося, що на кошти доводиться чекати значно довше.

Так, на сторінці продовжують масово з'являтися коментарі, де люди розповідають, що подали заявки на нарахування коштів допомоги ще на початку грудня, однак виплат досі немає.

"Подавала 5.12 досі в обробці статус. Чи реально отримати?", — йдеться в одному з коментарів.

Джерело: сторінка Дії у Fb

Дехто чекає не так довго, проте є і ті, хто вже отримав допомогу.

Джерело: сторінка Дії у Fb

Причини та куди можна звернутися у разі затримки виплат

У Мінцифри радять спочатку звірити дані картки Нацкешбеку, вказані у заяві на "Зимову єПідтримку" у Дії та в застосунку банку. У разі коректності даних — варто очікувати на оновлення статусу заяви.

Так, згідно з постановою уряду, зарахування суми допомоги на спецрахунок отримувача може здійснюватися виключно за умови, що номер рахунка збігається з ідентифікаційним кодом або серією (за наявності) та номера паспорта отримувача допомоги.

Також повідомляють, що затримка виплати допомоги може бути пов'язана з тим, що вихідні та святкові дні у цей термін не враховуються. Пояснили різницю:

календарними днями вважаються всі дні поспіль, зокрема суботи, неділі та свята;

робочими днями — дні, коли установи працюють, з понеділка по п’ятницю.

"Дія є технічним адміністратором послуги, а за нарахування коштів відповідає Міністерство економіки України. Тому щодо термінів та умов зарахування, зверніться, будь ласка, до Мінекономіки на пошту", — додали у міністерстві.

Можна звернутися з листом на електронну адресу Мінекономіки за посиланням.

Також можна залишити заявку, заповнивши за доступною формою зворотного зв’язку.

У відомстві пояснюють, що загалом через велику кількість поданих заявок, обробка триває трохи довше. Мінекономіки вже на фінальному етапі, і виплати будуть здійснені найближчими днями, всі заяви будуть обов'язково опрацьовані.

Нагадаємо, українці можуть отриману від держави 1 тис. грн допомоги "Зимова єПідтримка" перерахувати для армії. Для цього передбачені кілька способів.

Також ми писали, що деяким громадянам можуть арештувати кошти "Нацкешбеку" на рахунку, за рішенням правоохоронних органів. Це може статися у тих, у кого є заборгованість.