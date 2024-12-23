Зимова єПідтримка — як правильно переказати гроші для армії

"Зимова єПідтримка" — як переказати кошти на армію
Українці можуть отриману від держави 1 тис. гривень за програмою "Зимова єПідтримка" перерахувати для Збройних сил України. Це можна зробити кількома способами.
Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на інформацію порталу "Дія" у соцмережі Facebook.
Як зробити внесок у підтримку ЗСУ через банки
У кожному банку є свої спеціальні сервіси. Зокрема, у мобільному застосунку ПриватБанку це можна зробити в розділі "Сервіси", перейшовши в "Платежі" та обравши опцію "Допомога армії". Далі необхідно знайти конкретний благодійний фонд та зазначити розмір донату. У ПриватБанку можна переказати кошти, зокрема, таким фондам:
- "Повернись живим";
- Національна гвардія України;
- Підтримка Збройних сил України (НБУ);
- БФ "ІТ Війська";
- МБФ "Сталеві Крила";
- БФ "Фонд підтримки зовнішньої розвідки України";
- "Люті птахи України";
- "Благодійний фонд Сергія Притули".
Також можна спрямувати 1 тис. гривень на підтримку армії через mонобанк. Для цього необхідно зробити такі кроки:
- відкрити картку "Нацкешбек";
- обрати пункт "Витратити кошти";
- знайти розділ "Благодійність";
- обрати зі списку один із популярних зборів.
Також конкретний фонд можна знайти по пошуку.
Підтримка ЗСУ у застосунку "Дія"
Окрім того, підтримати захисників можна, придбавши військові облігації. Це дозволить зробити вагомий внесок у посилення обороноздатності країни. Від купівлі державної облігації кошти йдуть на забезпечення бійців.
У "Дії" можна обрати облігації, присвячені низці міст, та купити онлайн. Алгоритм також доволі простий:
- потрібно відкрити застосунок "Дія";
- знайти розділ "Послуги";
- обрати "Військові облігації";
- вказати конкретну назву облігації;
- вибрати банк/брокера;
- заповнити власні дані;
- вказати картку "єПідтримка";
- підписати документи;
- оплатити облігації.
Нагадаємо, у Міністерстві цифрової трансформації дали рекомендації, куди звертатись у разі ненадходження виплат за програмою "Зимова єПідтримка". Таку проблему мають українські пенсіонери.
Також ми писали, що відомі основні причини затримки виплати коштів за програмою "Зимова єПідтримка". Вирішувати проблеми допомагають у технічній підтримці "Дії".
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