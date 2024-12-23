Зимова єПідтримка — як правильно переказати гроші для армії

Застосунок "Дія". Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці можуть отриману від держави 1 тис. гривень за програмою "Зимова єПідтримка" перерахувати для Збройних сил України. Це можна зробити кількома способами.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на інформацію порталу "Дія" у соцмережі Facebook.

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Як зробити внесок у підтримку ЗСУ через банки

У кожному банку є свої спеціальні сервіси. Зокрема, у мобільному застосунку ПриватБанку це можна зробити в розділі "Сервіси", перейшовши в "Платежі" та обравши опцію "Допомога армії". Далі необхідно знайти конкретний благодійний фонд та зазначити розмір донату. У ПриватБанку можна переказати кошти, зокрема, таким фондам:

"Повернись живим";

Національна гвардія України;

Підтримка Збройних сил України (НБУ);

БФ "ІТ Війська";

МБФ "Сталеві Крила";

БФ "Фонд підтримки зовнішньої розвідки України";

"Люті птахи України";

"Благодійний фонд Сергія Притули".

Також можна спрямувати 1 тис. гривень на підтримку армії через mонобанк. Для цього необхідно зробити такі кроки:

відкрити картку "Нацкешбек";

обрати пункт "Витратити кошти";

знайти розділ "Благодійність";

обрати зі списку один із популярних зборів.

Також конкретний фонд можна знайти по пошуку.

Підтримка ЗСУ у застосунку "Дія"

Окрім того, підтримати захисників можна, придбавши військові облігації. Це дозволить зробити вагомий внесок у посилення обороноздатності країни. Від купівлі державної облігації кошти йдуть на забезпечення бійців.

У "Дії" можна обрати облігації, присвячені низці міст, та купити онлайн. Алгоритм також доволі простий:

потрібно відкрити застосунок "Дія";

знайти розділ "Послуги";

обрати "Військові облігації";

вказати конкретну назву облігації;

вибрати банк/брокера;

заповнити власні дані;

вказати картку "єПідтримка";

підписати документи;

оплатити облігації.

Нагадаємо, у Міністерстві цифрової трансформації дали рекомендації, куди звертатись у разі ненадходження виплат за програмою "Зимова єПідтримка". Таку проблему мають українські пенсіонери.

Також ми писали, що відомі основні причини затримки виплати коштів за програмою "Зимова єПідтримка". Вирішувати проблеми допомагають у технічній підтримці "Дії".