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"Зимова єПідтримка" — як переказати кошти на армію

23 грудня 2024 11:01
Ксенія Симонова - Редактор
Зимова єПідтримка — як правильно переказати гроші для армії
Застосунок "Дія". Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Українці можуть отриману від держави 1 тис. гривень за програмою "Зимова єПідтримка" перерахувати для Збройних сил України. Це можна зробити кількома способами.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на інформацію порталу "Дія" у соцмережі Facebook.

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У кожному банку є свої спеціальні сервіси. Зокрема, у мобільному застосунку ПриватБанку це можна зробити в розділі "Сервіси", перейшовши в "Платежі" та обравши опцію "Допомога армії". Далі необхідно знайти конкретний благодійний фонд та зазначити розмір донату. У ПриватБанку можна переказати кошти, зокрема, таким фондам:

  • "Повернись живим";
  • Національна гвардія України;
  • Підтримка Збройних сил України (НБУ);  
  • БФ "ІТ Війська";  
  • МБФ "Сталеві Крила";
  • БФ "Фонд підтримки зовнішньої розвідки України";
  • "Люті птахи України";
  • "Благодійний фонд Сергія Притули".

Також можна спрямувати 1 тис. гривень на підтримку армії через mонобанк. Для цього необхідно зробити такі кроки:  

  • відкрити картку "Нацкешбек";
  • обрати пункт "Витратити кошти";
  • знайти розділ "Благодійність";
  • обрати зі списку один із популярних зборів.

Також конкретний фонд можна знайти по пошуку.

Підтримка ЗСУ у застосунку "Дія"

Окрім того, підтримати захисників можна, придбавши військові облігації. Це дозволить зробити вагомий внесок у посилення обороноздатності країни. Від купівлі державної облігації кошти йдуть на забезпечення бійців.

У "Дії" можна обрати облігації, присвячені низці міст, та купити онлайн. Алгоритм також доволі простий:

  • потрібно відкрити застосунок "Дія";
  • знайти розділ "Послуги";
  • обрати "Військові облігації";
  • вказати конкретну назву облігації;
  • вибрати банк/брокера;
  • заповнити власні дані;
  • вказати картку "єПідтримка";
  • підписати документи;
  • оплатити облігації.

Нагадаємо, у Міністерстві цифрової трансформації дали рекомендації, куди звертатись у разі ненадходження виплат за програмою "Зимова єПідтримка". Таку проблему мають українські пенсіонери.

Також ми писали, що відомі основні причини затримки виплати коштів за програмою  "Зимова єПідтримка". Вирішувати проблеми допомагають у технічній підтримці "Дії".

Дія ЗСУ фінансова допомога банки армія донат

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10:54 Поліція Київщини показала наслідки атаки ворожих дронів

10:47 Нове оцінювання — як військовим будуть встановлювати інвалідність

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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