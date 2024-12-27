Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow "Зимова єПідтримка" — украинцам задерживают выплату 1 тыс. грн arrow

"Зимова єПідтримка" — украинцам задерживают выплату 1 тыс. грн

27 декабря 2024 08:00
Ксения Симонова - Редактор
Зимова єПідтримка — почему задерживают выплату госпомощи
Гривневая купюра Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Украинцы жалуются на невыплату средств в 1 тыс. гривен по программе "Зимова є Підтримка". Представители Министерства цифровой трансформации объяснили, с чем могут быть связаны задержки.

Об этом сообщается на странице портала госуслуг"Дія" в соцсети Facebook.

Читайте также:

Задержки выплат "Зимової єПідтримки"

Как известно, с 1 декабря 2024 года в стране стартовала программа "Зимова єПідтримка", в рамках которой украинцам начислят единовременную финансовую помощь от государства. Этими деньгами можно рассчитаться только за определенные товары и услуги, в том числе коммунальные услуги, лекарства, билеты на транспорт, продукты, донаты для армии.

Чтобы зарегистрироваться на выплаты, доступны несколько способов для разных категорий граждан. В частности, пенсионеры могут получить средства на Укрпочте или в банке, остальные — в приложении "Дія".

По правилам, средства должны быть начислены в течение десяти рабочих дней с даты обращения за выплатами. Однако, на практике оказалось, что средства приходится ждать значительно дольше.

Так, на странице продолжают массово появляться комментарии, где люди рассказывают, что подали заявки на начисление средств помощи еще в начале декабря, однако выплат до сих пор нет.

"Подавала 5.12 до сих пор в обработке статус. Реально ли получить?", — говорится в одном из комментариев.

помощь украинцам
Источник: страница Дія в Fb

Некоторые ждут не так долго, однако есть и те, кто уже получил помощь.

 

помощь украинцам
Источник: страница Дія в Fb

Причины и куда можно обратиться в случае задержки выплат

В Минцифры советуют сначала сверить данные карты Нацкешбэка, указанные в заявлении на "Зимову єПідтримку" в Дії и в приложении банка. В случае корректности данных — следует ожидать обновления статуса заявления.

Так, согласно постановлению правительства, зачисление суммы пособия на спецсчет получателя может производиться исключительно при условии, что номер счета совпадает с идентификационным кодом или серией (при наличии) и номера паспорта получателя пособия.

Также сообщают, что задержка выплаты помощи может быть связана с тем, что выходные и праздничные дни в этот срок не учитываются. Объяснили разницу:

  • календарными днями считаются все дни подряд, в частности, субботы, воскресенья и праздники;
  • рабочими днями — дни, когда учреждения работают, с понедельника по пятницу.

"Дія является техническим администратором услуги, а за начисление средств отвечает Министерство экономики Украины. Поэтому по срокам и условиям зачисления обратитесь, пожалуйста, в Минэкономики на почту", — добавили в министерстве.

Можно обратиться с письмом на электронный адрес Минэкономики по ссылке.

Также можно оставить заявку, заполнив доступную форму обратной связи.

В ведомстве объясняют, что в целом из-за большого количества поданных заявок обработка длится немного дольше. Минэкономики уже на финальном этапе, и выплаты будут осуществлены в ближайшие дни, все заявления будут обязательно проработаны.

Напомним, украинцы могут полученную от государства 1 тыс. грн помощи "Зимова єПідтримка" перечислить для армии. Для этого предусмотрено несколько способов.

Также мы писали, что некоторым гражданам могут арестовать средства "Нацкешбэка" на счет, по решению правоохранительных органов. Это может произойти у тех, кто имеет задолженность.

Дия выплаты финансовая помощь материальная помощь денежная помощь

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:02 Электронный военный билет без QR-кода не действует — решение суда

08:01 Путин, Алиев и Токаев договорятся об авиакатастрофе, — эксперт

Text

08:00 Беженцы в Европе и безграничная коррупция — эфир Ранок.LIVE

08:00 "Зимова єПідтримка" — украинцам задерживают выплату 1 тыс. грн

07:58 Жорин заявил, что ситуация на Покровском направлении критическая

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

07:52 Оккупанты приблизились к Курахово — в ISW оценили ситуацию

07:43 Какие документы помогут предприятиям избежать штрафов от ТЦК

07:30 Юрист объяснил, когда штраф от ТЦК может стать уголовным делом

07:01 Атака на реестры — клиенты ПриватБанка остались без денег

06:51 В России ввели план "Ковер" в ряде аэропортов страны

08:02 Электронный военный билет без QR-кода не действует — решение суда

08:01 Путин, Алиев и Токаев договорятся об авиакатастрофе, — эксперт

08:00 "Зимова єПідтримка" — украинцам задерживают выплату 1 тыс. грн

07:58 Жорин заявил, что ситуация на Покровском направлении критическая

07:52 Оккупанты приблизились к Курахово — в ISW оценили ситуацию

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

07:43 Какие документы помогут предприятиям избежать штрафов от ТЦК

07:30 Юрист объяснил, когда штраф от ТЦК может стать уголовным делом

07:01 Атака на реестры — клиенты ПриватБанка остались без денег

06:51 В России ввели план "Ковер" в ряде аэропортов страны

06:40 Обновились цены на чермет в Украине — стоимость лома в декабре

06:40 Обновились цены на чермет в Украине — стоимость лома в декабре

26 декабря 2024

06:40 Цены на золото резко выросли — стоимость в ломбардах в декабре

06:25 Где выгоднее курить — сравнение цен на сигареты в Украине и ЕС

25 декабря 2024

06:40 Цены на латунь — какая стоимость цветных металлов на Рождество

06:22 Аренда дома на Новый год — где в Украине самые дешевые коттеджи

24 декабря 2024
Эксклюзив

21:33 Секреты рождественского стола от Светулика с Привоза — эксклюзив

19:37 Тысяча Зеленского — на что хватило одесситам

06:40 Обновились цены на цветные металлы — стоимость алюминия в Украине

23 декабря 2024

06:40 Цены снова растут — стоимость меди в Украине в декабре

22 декабря 2024

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

Text

08:00 Беженцы в Европе и безграничная коррупция — эфир Ранок.LIVE

26 декабря 2024
Text

23:12 Влияние на Украину смены власти в США — эксклюзив Новини.LIVE

Text

18:36 Корольчук прогнозирует недельные отключения света в двух областях

Text

18:03 Жесткое заявление Ермака и ТЦК за границей — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Попадание дрона по рынку в Никополе — эфир День.LIVE

Text

12:52 Кицак сообщил, сколько украинцев сейчас находятся в ЕС

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

12:32 Помощь для ВПЛ — нардеп назвал проблему с выплатами

Text

11:40 Нардеп назвал, где хотят хранить данные реестра военных

Text

10:24 Эксперт ответил, сколько будут продолжаться отключения света

Text

08:20 Снижение мобилизационного возраста — есть ли законопроект в Раде

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке