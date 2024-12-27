Зимова єПідтримка — почему задерживают выплату госпомощи

Гривневая купюра Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы жалуются на невыплату средств в 1 тыс. гривен по программе "Зимова є Підтримка". Представители Министерства цифровой трансформации объяснили, с чем могут быть связаны задержки.

Об этом сообщается на странице портала госуслуг"Дія" в соцсети Facebook.

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Задержки выплат "Зимової єПідтримки"

Как известно, с 1 декабря 2024 года в стране стартовала программа "Зимова єПідтримка", в рамках которой украинцам начислят единовременную финансовую помощь от государства. Этими деньгами можно рассчитаться только за определенные товары и услуги, в том числе коммунальные услуги, лекарства, билеты на транспорт, продукты, донаты для армии.

Чтобы зарегистрироваться на выплаты, доступны несколько способов для разных категорий граждан. В частности, пенсионеры могут получить средства на Укрпочте или в банке, остальные — в приложении "Дія".

По правилам, средства должны быть начислены в течение десяти рабочих дней с даты обращения за выплатами. Однако, на практике оказалось, что средства приходится ждать значительно дольше.

Так, на странице продолжают массово появляться комментарии, где люди рассказывают, что подали заявки на начисление средств помощи еще в начале декабря, однако выплат до сих пор нет.

"Подавала 5.12 до сих пор в обработке статус. Реально ли получить?", — говорится в одном из комментариев.

Источник: страница Дія в Fb

Некоторые ждут не так долго, однако есть и те, кто уже получил помощь.

Источник: страница Дія в Fb

Причины и куда можно обратиться в случае задержки выплат

В Минцифры советуют сначала сверить данные карты Нацкешбэка, указанные в заявлении на "Зимову єПідтримку" в Дії и в приложении банка. В случае корректности данных — следует ожидать обновления статуса заявления.

Так, согласно постановлению правительства, зачисление суммы пособия на спецсчет получателя может производиться исключительно при условии, что номер счета совпадает с идентификационным кодом или серией (при наличии) и номера паспорта получателя пособия.

Также сообщают, что задержка выплаты помощи может быть связана с тем, что выходные и праздничные дни в этот срок не учитываются. Объяснили разницу:

календарными днями считаются все дни подряд, в частности, субботы, воскресенья и праздники;

рабочими днями — дни, когда учреждения работают, с понедельника по пятницу.

"Дія является техническим администратором услуги, а за начисление средств отвечает Министерство экономики Украины. Поэтому по срокам и условиям зачисления обратитесь, пожалуйста, в Минэкономики на почту", — добавили в министерстве.

Можно обратиться с письмом на электронный адрес Минэкономики по ссылке.

Также можно оставить заявку, заполнив доступную форму обратной связи.

В ведомстве объясняют, что в целом из-за большого количества поданных заявок обработка длится немного дольше. Минэкономики уже на финальном этапе, и выплаты будут осуществлены в ближайшие дни, все заявления будут обязательно проработаны.

Напомним, украинцы могут полученную от государства 1 тыс. грн помощи "Зимова єПідтримка" перечислить для армии. Для этого предусмотрено несколько способов.

Также мы писали, что некоторым гражданам могут арестовать средства "Нацкешбэка" на счет, по решению правоохранительных органов. Это может произойти у тех, кто имеет задолженность.