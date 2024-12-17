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Боржникам арештовують кошти на картці Нацкешбеку — деталі

17 грудня 2024 11:00
Ксенія Симонова - Редактор
Зимова єПідтримка — з рахунків боржників можуть списувати кошти
Картка Нацкешбеку на смартфоні. Фото: minfin.com.ua
Ксенія Симонова - Редактор

На деяких громадян, які відкрили картки "Національного кешбеку" для зарахування 1 тисячі гривень за програмою "Зимова єПідтримка", чекає неприємна несподіванка. Йдеться про тих, хто має заборгованість.

Про це йдеться на сторінці Єдиного порталу держпослуг "Дія" у соцмережі Facebook.

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Як зазначається в одному з коментарів, жінка оформила допомогу через застосунок "Дія". Проте згодом з рахунку "Нацкешбеку" списалися нараховані кошти.

Громадянка вирішила уточнити, чи мали право забирати нараховані державою гроші допомоги за вимогою стягувача.

"Чи мали право стягнути частину грошей за вимогою стягувача? Борг за комунальні заплатила, а залишок 307 стягнули", — йдеться у повідомленні.
 
У Міністерстві цифрової трансформації відповіли на звернення, зазначивши, що списання коштів з картки "Національний кешбек"  не заборонене законодавством, тому правоохоронні органи дійсно могли арештувати відповідний рахунок на основі, зокрема, судового рішення.

"Правоохоронні органи можуть накласти арешт на ваш рахунок за наявності відповідного рішення суду або іншої уповноваженої інстанції", — уточнили у Мінцифри.

 

Дія грошова допомога
Скриншот. Джерело: Дія у Fb

Що відомо про нову програму "Зимова єПідтримка"

У жовтні 2024 року президент Володимир Зеленський анонсував виплату 1 тис. грн фінансової допомоги кожному громадянину в Україні для підтримки в зимовий період. З початку грудня українці почали отримувати кошти.

Гроші за новою програмою "Зимова єПідтримка" можна витратити протягом трьох місяців на:

  • оплату житлово-комунальних послуг;
  • придбання медикаментів;
  • купівлю квитків на транспорт;
  • оплату відпочинку (театри, музеї, інші культурні установи);
  • на підтримку армії (донати, рахунки United24, благодійні фонди);
  • купівлю книг українського виробництва;
  • на розрахунок за мобільний зв'язок.

Раніше ми писали, що частина громадян має труднощі з оформленням 1 тис. гривень за програмою "Зимова єПідтримка" на дітей. Проблеми виникають, якщо отримувати таку допомогу через "Дію". 

Також повідомлялося, що українці скаржаться, що, подавши заявку на допомогу, не надходять кошти. У "Дії" пояснили, чому можуть бути складнощі.

виплати фінансова допомога матеріальна допомога борги грошова допомога

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