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Не всі пенсіонери отримали "Зимову єПідтримку" — причини

19 грудня 2024 13:54
Ксенія Симонова - Редактор
Зимова єПідтримка для пенсіонерів — як діяти, якщо не надійшли гроші
Гривнева купюра. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Деяким українським пенсіонерам затримують нарахування 1 тис. гривень за програмою "Зимова єПідтримка". У Міністерстві цифрової трансформації дали рекомендації, куди звертатись у такому випадку.

Про це йдеться на сторінці порталу державних послуг "Дія" у соцмережі Facebook.

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В одному з коментарів українка розповіла, що вона разом зі знайомими в один день подала заявку на виплату коштів за програмою "Зимова єПідтримка". Всі отримали гроші, а їй — досі не надійшли.

Заявку було подано 4 грудня, а станом на 18 грудня кошти так і не перерахували.

"Народилася і проживаю за однією адресою, інвалід, пенсія по інвалідності, і досі в обробці. Що подавали в один день — вже отримали, нікуди не виїжджала", — йдеться у повідомленні.

 

зимова єпідтримка
Джерело: Дія у Fb

Куди звертатися у разі затримки виплат

Як зазначають у Мінцифри, за правилами, кошти мають бути зараховані протягом 10 робочих днів із моменту звернення за виплатами. Пенсіонери можуть подавати заявки:

  • у відділенні банку;
  • через Укрпошту.

Затримка виплати допомоги може бути пов'язана з тим, що вихідні та святкові дні установ у цей термін не враховуються.

Для уникнення непорозумінь — пояснили різницю:

  • календарні дні — всі дні поспіль, у тому числі суботи, неділі та свята;
  • робочі дні — дні, коли установи працюють, тобто з понеділка по п’ятницю (за винятком свят).

"Дія є технічним адміністратором послуги, а за нарахування коштів відповідає Міністерство економіки України. Тому щодо термінів та умов зарахування, зверніться, будь ласка, до Мінекономіки на пошту", — пояснили у відомстві.

Електронна адреса Мінекономіки доступна за посиланням

Також можна залишити заявку, заповнивши форму зворотного зв’язку.

Раніше ми писали, що деякі пенсіонери отримають доплати у 2025 році. Така грошова допомога передбачена на час воєнного стану на рівні понад 2 тис. гривень.

Ще повідомлялося, що деяким громадянам, які відкрили картки "Нацкешбеку", можуть арештувати кошти на рахунку. Це може статися у тих, хто має борги, за рішенням правоохоронних органів.

Дія виплати фінансова допомога пенсіонери матеріальна допомога грошова допомога

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