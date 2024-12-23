Зимова єПідтримка — как правильно перевести деньги для армии

Застосунок "Дія". Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы могут полученную от государства 1 тыс. гривен по программе "Зимова єПідтримка" перечислить для Вооруженных сил Украины. Это можно сделать несколькими способами.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию портала "Дія" в соцсети Facebook.

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Как внести вклад в поддержку ВСУ через банки

В каждом банке есть свои специальные услуги. В частности, в мобильном приложении ПриватБанка это можно сделать в разделе "Сервисы", перейдя в "Платежи" и выбрав опцию "Помощь армии". Далее необходимо выбрать конкретный благотворительный фонд и указать размер доната. В ПриватБанке можно перевести средства, в частности, таким фондам:

"Повернись живим";

Национальная гвардия Украины;

Поддержка Вооруженных Сил Украины (НБУ);

БФ "IT Войска";

МБФ "Сталеві крила";

БФ "Фонд поддержки внешней разведки Украины";

"Люті птахи України";

"Благотворительный фонд Сергея Притулы".

Также можно направить 1 тыс. гривен в поддержку армии через mонобанк. Для этого необходимо сделать следующие шаги:

открыть карту "Нацкешбэк";

выбрать пункт "Потратить средства";

найти раздел "Благотворительность";

выбрать из списка один из популярных сборов.

Также конкретный фонд можно найти по поиску.

Поддержка ВСУ в приложении "Дія"

Кроме того, поддержать защитников можно, приобретя военные облигации. Это позволит внести весомый вклад в усиление обороноспособности страны. От покупки государственной облигации средства идут на обеспечение бойцов.

В "Дії" можно выбрать облигации, посвященные ряду городов, и купить онлайн. Алгоритм также прост:

нужно открыть приложение "Дія";

найти раздел "Услуги";

выбрать "Военные облигации";

указать конкретное название облигации;

выбрать банк/брокер;

заполнить собственные данные;

указать карту "є Підтримка";

подписать документы;

оплатить облигации

Напомним, в Министерстве цифровой трансформации дали рекомендации, куда обращаться в случае непоступления выплат по программе "Зимова єПідтримка". Такую проблему имеют украинские пенсионеры.

Также мы писали, что известны основные причины задержки выплаты средств по программе "Зимова єПідтримка". Решать проблемы помогают в технической поддержке "Дія".