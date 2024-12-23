Зимова єПідтримка — как правильно перевести деньги для армии

"Зимова єПідтримка" — как перевести средства на армию
Украинцы могут полученную от государства 1 тыс. гривен по программе "Зимова єПідтримка" перечислить для Вооруженных сил Украины. Это можно сделать несколькими способами.
Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию портала "Дія" в соцсети Facebook.
Как внести вклад в поддержку ВСУ через банки
В каждом банке есть свои специальные услуги. В частности, в мобильном приложении ПриватБанка это можно сделать в разделе "Сервисы", перейдя в "Платежи" и выбрав опцию "Помощь армии". Далее необходимо выбрать конкретный благотворительный фонд и указать размер доната. В ПриватБанке можно перевести средства, в частности, таким фондам:
- "Повернись живим";
- Национальная гвардия Украины;
- Поддержка Вооруженных Сил Украины (НБУ);
- БФ "IT Войска";
- МБФ "Сталеві крила";
- БФ "Фонд поддержки внешней разведки Украины";
- "Люті птахи України";
- "Благотворительный фонд Сергея Притулы".
Также можно направить 1 тыс. гривен в поддержку армии через mонобанк. Для этого необходимо сделать следующие шаги:
- открыть карту "Нацкешбэк";
- выбрать пункт "Потратить средства";
- найти раздел "Благотворительность";
- выбрать из списка один из популярных сборов.
Также конкретный фонд можно найти по поиску.
Поддержка ВСУ в приложении "Дія"
Кроме того, поддержать защитников можно, приобретя военные облигации. Это позволит внести весомый вклад в усиление обороноспособности страны. От покупки государственной облигации средства идут на обеспечение бойцов.
В "Дії" можно выбрать облигации, посвященные ряду городов, и купить онлайн. Алгоритм также прост:
- нужно открыть приложение "Дія";
- найти раздел "Услуги";
- выбрать "Военные облигации";
- указать конкретное название облигации;
- выбрать банк/брокер;
- заполнить собственные данные;
- указать карту "є Підтримка";
- подписать документы;
- оплатить облигации
Напомним, в Министерстве цифровой трансформации дали рекомендации, куда обращаться в случае непоступления выплат по программе "Зимова єПідтримка". Такую проблему имеют украинские пенсионеры.
Также мы писали, что известны основные причины задержки выплаты средств по программе "Зимова єПідтримка". Решать проблемы помогают в технической поддержке "Дія".
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