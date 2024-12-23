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"Зимова єПідтримка" — как перевести средства на армию

23 декабря 2024 11:01
Ксения Симонова - Редактор
Зимова єПідтримка — как правильно перевести деньги для армии
Застосунок "Дія". Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Украинцы могут полученную от государства 1 тыс. гривен по программе "Зимова єПідтримка" перечислить для Вооруженных сил Украины. Это можно сделать несколькими способами.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию портала "Дія" в соцсети Facebook.

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Как внести вклад в поддержку ВСУ через банки

В каждом банке есть свои специальные услуги. В частности, в мобильном приложении ПриватБанка это можно сделать в разделе "Сервисы", перейдя в "Платежи" и выбрав опцию "Помощь армии". Далее необходимо выбрать конкретный благотворительный фонд и указать размер доната. В ПриватБанке можно перевести средства, в частности, таким фондам:

  • "Повернись живим";
  • Национальная гвардия Украины;
  • Поддержка Вооруженных Сил Украины (НБУ);
  • БФ "IT Войска";
  • МБФ "Сталеві крила";
  • БФ "Фонд поддержки внешней разведки Украины";
  • "Люті птахи України";
  • "Благотворительный фонд Сергея Притулы".

Также можно направить 1 тыс. гривен в поддержку армии через mонобанк. Для этого необходимо сделать следующие шаги:

  • открыть карту "Нацкешбэк";
  • выбрать пункт "Потратить средства";
  • найти раздел "Благотворительность";
  • выбрать из списка один из популярных сборов.

Также конкретный фонд можно найти по поиску.

Поддержка ВСУ в приложении "Дія"

Кроме того, поддержать защитников можно, приобретя военные облигации. Это позволит внести весомый вклад в усиление обороноспособности страны. От покупки государственной облигации средства идут на обеспечение бойцов.

В "Дії" можно выбрать облигации, посвященные ряду городов, и купить онлайн. Алгоритм также прост:

  • нужно открыть приложение "Дія";
  • найти раздел "Услуги";
  • выбрать "Военные облигации";
  • указать конкретное название облигации;
  • выбрать банк/брокер;
  • заполнить собственные данные;
  • указать карту "є Підтримка";
  • подписать документы;
  • оплатить облигации

Напомним, в Министерстве цифровой трансформации дали рекомендации, куда обращаться в случае непоступления выплат по программе "Зимова єПідтримка". Такую проблему имеют украинские пенсионеры.

Также мы писали, что известны основные причины задержки выплаты средств по программе "Зимова єПідтримка". Решать проблемы помогают в технической поддержке "Дія".

Дия ВСУ финансовая помощь банки армия донат

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