Зимова єПідтримка — українцям розповіли про основні причини затримки виплат

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці з грудня почали отримувати кошти за програмою "Зимова єПідтримка" через застосунок "Дія", банки та Укрпошту. Проте іноді виплати затримуються чи взагалі не надходять.

Про основні причини проблем розповіли на сторінці порталу "Дія" у соцмережі Facebook.

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Основні причини затримки виплат "Зимової єПідтримки"

Програма виплати коштів "Зимової єПідтримки" діє по всій Україні, і попри труднощі, заявники отримують допомогу у визначені терміни. Виплати надходять протягом десяти днів після подачі заявки. Вирішувати проблеми допомагає технічна підтримка "Дії".

Серед основних причин, чому не надходять кошти:

Стара версія застосунку "Дія". Для правильної роботи "Дії" необхідно встановити останню версію. Після того, як застосунок оновили, рекомендують повторно подавати заявки, перевіривши правильність усіх введених даних.

Неправильна прив’язка картки в банківському застосунку. Для вчасного отримання виплат потрібно, щоб картка "Нацкешбек" була правильно прив’язана до застосунку.

Недостовірна інформація, подана банку. Такі проблеми можуть виникнути під час подання заявки через банк. Таку можливість мають громадяни без ідентифікаційного коду, особи віком від 65 років, опікуни чи законні представники дітей. Банк здійснює перевірку даних через систему "Дія". У разі виявлення невідповідностей — заявнику відмовляють. Проте у разі схвалення заявки громадянину відкриють спецрахунок і дадуть картку Нацкешбек.

Розбіжності в даних під час оформлення виплат на дітей. Проблеми може викликати факт зміни прізвища матері після народження дитини. Різні дані у свідоцтві про народження та актуальні дані в реєстрі не дозволять отримати виплати.

Народження дітей за кордоном. Виплата допомоги на дітей, народжених на початку повномасштабної війни за кордоном, не передбачається. Оскільки у дитини, народженої за кордоном, вже є іноземне свідоцтво про народження, дані з нього не вносяться в Держреєстр актів цивільного стану, реєстрація народження дитини неможлива двічі.

Борги за комунальні послуги, несплачені аліменти. Якщо у заявника є заборгованість і державні органи арештували рахунки за рішенням суду, обмеження пошириться і на картку "Нацкешбеку", що унеможливить отримання виплат.

Також ми писали, що малозабезпечені родини отримають допомогу на дітей у 6,5 тис. гривень за програмою "Тепла зима". Проте в деяких випадках виплату потрібно буде повернути.

Раніше повідомлялося, що до кінця поточного року українці зможуть отримати гроші від UNICEF. Вразливим категоріям громадян максимально виплатять до 54 тис. грн.