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"Зимова єПідтримка" — почему сложно получить деньги на детей

31 декабря 2024 08:00
Ксения Симонова - Редактор
Зимова єПідтримка — украинцы жалуются на проблемы с оформлением выплат на детей
Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Некоторые украинцы не могут оформить выплату средств в 1 тыс. гривен по госпрограмме "Зимова є Підтримка" на детей. В приложении "Дія" наблюдаются проблемы со свидетельствами о рождении.

Об этом стало известно из жалоб на странице портала госуслуг "Дія" в социальной сети Facebook.

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Проблемы с выплатами "Зимової єПідтримки" на детей

Как известно, с декабря этого года заработала новая государственная программа "Зимова єПідтримка", предусматривающая предоставление всем проживающим в стране украинцам единовременной денежной помощи. Средства разрешено потратить исключительно на определенные виды украинских товаров и услуг, в частности услуги ЖКХ, лекарства, билеты на транспорт, продукты, донаты для ВСУ.

Также деньги можно оформить на детей, рожденных в Украине. Заявки можно подавать через приложение "Дія", где должны автоматически подтянуться свидетельства о рождении детей. Однако на практике оказалось, что в приложении перестали высвечиваться такие документы.

Так, на странице в соцсети появляются комментарии, где граждане сообщают о невозможности подать заявку через приложение из-за вышеуказанной проблемы.

"Добрый день, почему у "Дії" пропали свидетельства о рождении детей?", — говорится в одном из вопросов.

Что говорят в Минцифре

Представители Министерства цифровой трансформации объяснили, с чем могут быть связаны проблемы с оформлением помощи на детей через приложение "Дія".

В ведомстве отметили, что свидетельства могли перестать высвечиваться после недавней хакерской атаки на государственные реестры. Специалисты работают над восстановлением реестров.

"Пока свидетельства могут исчезать, поскольку Национальные информационные системы восстанавливают реестры. Дія не хранит личные данные, а лишь подтягивает информацию из реестров. Команда партнера прилагает максимум усилий, чтобы поскорее удалось воспользоваться сервисами Дія. Следите за обновлениями в социальных сетях Дія", — говорится в сообщении представителей Минцифры.

Ранее мы писали, что украинцы массово жалуются на отсутствие начисления средств в 1 тыс. грн по программе "Зимова єПідтримка". Некоторые подали заявки в начале старта программы, однако деньги до сих пор не пришли.

Также мы сообщали, что граждане могут перечислить полученные денежные средства в 1 тыс. грн от государства на ВСУ. Для этого можно воспользоваться несколькими способами.

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