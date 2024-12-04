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"Зимова єПідтримка" через Ощадбанк — когда придут деньги

4 декабря 2024 06:01
Ксения Симонова - Редактор
Ощадбанк рассказал, как получить Зимову єПідтримку на карту
Телефон в руках. Фото: Depositphotos
Ксения Симонова - Редактор

В государственном финучреждении "Ощадбанк" рассказали о том, что клиенты могут получить средства по программе "Зимова єПідтримка" на карты финучреждения. Также уточнили, как оформить выплаты и когда ждать поступления денег.

О таких нюансах сообщил глава правления Ощадбанка Сергей Наумов в Telegram.

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Как получить "Зимову єПідтримку" на карты Ощада

Наумов отметил, что с 1 декабря в Украине стартовала программа "Зимова єПідтримка". Поскольку у клиентов возникло много вопросов, руководитель банка решил уточнить важные моменты относительно получения выплат на карты Ощадбанка.

"Эта программа — это единовременное государственное пособие в размере 1000 гривен, которое будет предоставляться украинцам, которые находятся на территории Украины. Выплата предназначена не только взрослым, но и детям", — напомнил Наумов.

По его словам, в целом получить соответствующую помощь украинцы смогут только через мобильное приложение "Дія".

Если карты "Нацкешбэка" в Ощадбанке нет, то ее можно открыть по следующему алгоритму:

  • в списке продуктов "Мобильного Ощада" открыть специальный счет;
  • заказать виртуальную карту для получения кешбэка.

После этого в приложении "Дія" необходимо:

  • обновить приложение;
  • выбрать в разделе "Сервисы" пункт "Зимова єПідтримка";
  • подать заявку;
  • выбрать карту "Нацкешбэк" для зачисления средств.

Далее необходимо ожидать перечисления средств, которые должны поступить в течение десяти рабочих дней.

Наумов отметил, что процедура открытия и обслуживания карты "Нацкешбєк" от Ощадбанка является бесплатной. Также не будут списывать ни единой копейки в виде налогов с полученной 1 тыс. грн.

Также он отметил, что граждане смогут оформить заявление на участие в программе через Укрпочту. Такая функция будет доступна для пенсионеров 60+ и лиц с инвалидностью первой-второй групп, получающих деньги через почту.

Кроме того, присоединиться к программе можно через отделения уполномоченных банков. Такой возможностью могут воспользоваться опекуны, представители малолетних, граждане, отказавшиеся от налогового кода и граждане, которым больше 65 лет, не имеющим приложения "Дія".

Напомним, ранее издание Новини.LIVE рассказало, как осуществить перевод средств между картами Ощадбанка и на карты других банковских учреждений. В частности, механизм денежного перевода через сайт довольно простой.

Также сообщалось, что с декабря в Ощадбанке ввели изменения, в частности, в отношении компаний, которые выплачивают заработную плату через банк. Обслуживание таких клиентов станет более удобным.

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