Що зміниться для клієнтів Ощадбанку з 1 грудня — деталі

Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

З 1 грудня 2024 року в "Ощадбанку" запроваджують важливі нововведення, зокрема для організацій, які виплачують заробітну плату через цей банк. Одним з головних нововведень стане підвищення зручності обслуговування для таких клієнтів.

Про це розповідає видання "На пенсії".

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Які зміни для зарплатних клієнтів

Зміни, які впроваджує "Ощадбанк" з 1 грудня 2024 року, спрямовані на підвищення зручності обслуговування організацій, що виплачують заробітну плату через банк. Відсутність комісій за зняття готівки зробить співпрацю з банком вигіднішою для компаній, що використовують зарплатні програми. У банку вважають, що це допоможе:

зміцнити відносини з поточними партнерами;

залучити нових клієнтів до зарплатних програм.

Ліміти на перекази з 1 грудня

Також в "Ощадбанку" продовжує діяти важливе обмеження, яке було введене з 1 жовтня 2024 року. Воно встановлює ліміт у 150 000 гривень на місяць для переказів між картками в гривні в межах України.

Це тимчасове обмеження буде діяти до 31 березня 2025 року і має на меті протидію незаконним фінансовим операціям. Водночас перекази між власними рахунками клієнтів не підпадають під це обмеження.

Зняття готівки без комісії

Одним з ключових нововведень, що вступають в силу з 1 грудня 2024 року в "Ощадбанку", стане можливість знімати готівку без комісії не лише в банкоматах самого банку, але й у пристроях інших українських банків. Це дозволить клієнтам бути менш залежними від розташування банкоматів конкретного банку та заощаджувати на комісіях при знятті коштів.

З 1 грудня 2024 року клієнти "Ощадбанку" зможуть знімати готівку без комісії не лише в банкоматах свого банку, але й у пристроях інших українських банків. Для цього не потрібно виконувати додаткових дій — нововведення автоматично діятиме для всіх зарплатних та платіжних карток "Ощадбанку". Це зробить процес зняття коштів більш зручним і вигідним для клієнтів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, "Ощадбанк" підписав меморандум із Міністерством економіки, ставши учасником програми, яка передбачає компенсацію 15% вартості техніки та обладнання, виготовлених в Україні. Проте не всі мають право на таку допомогу.

Ми також писали, що в "Ощадбанку" запроваджено процедуру відеоідентифікації для ВПО, чиї рахунки зазнали обмежень. Для відновлення повного доступу до коштів переселенцям слід дотримуватися встановленого алгоритму дій.