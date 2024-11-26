Як поповнити картку Ощадбанку без комісії — усі способи у 2024 році

Карта Ощадбанку на фоні українських грошей. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Ощадбанк пропонує безплатне поповнення карткового рахунку для всіх клієнтів банку. Існує багато варіантів досягнення цілі, щоб кожен користувач міг вибрати найбільш зручний для себе.

Сайт Новини.LIVE розповідає, якими методами можна поповнити картку Ощадбанку.

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Як поповнити картку Ощадбанку без комісії

Якщо ви є клієнтом Ощадбанку, ви можете використовувати більшість послуг банку без комісій, включаючи послуги поповнення картки. Поповнити картку Ощадбанк без комісії можна таким чином:

використати термінали банку;

поповнити через особистий кабінет Ощад 24;

зарахувати гроші на рахунок через касу банку.

Як поповнити картку в терміналі Ощадбанку

Розвинута мережа терміналів Ощадбанку розширює можливості використання послуг банку, включаючи поповнення рахунку. Для поповнення потрібно:

знайти найближчий термінал;

вставити картку в приймач і ввести ПІН-код;

обрати на екрані розділ "Поповнити картку";

ввести її номер й суму поповнення;

внести гроші купюроприймач і підтвердити процедуру.

Таке зарахування коштів буде миттєвим і без комісії.

Як поповнити картку через особистий кабінет Ощад 24/7

Ще одним способом, як покласти гроші на картку Ощадбанку, є онлайн-банкінг. "Ощад 24/7" або мобільна версія програми дозволяє поповнювати рахунок у будь-який час.

Для цього потрібно зайти в особистий кабінет, знайти розділ "Перекази між своїми рахунками" у меню, а потім дотримуватися інструкцій, які надає функціонал системи. Поповнення Ощад 24 для пенсійних карток також є безплатним. Банк нараховує 0,1%+2 грн комісії за переказ на іншу картку для виплат, а 1%+5 грн за переказ на рахунки інших банків.

Як поповнити картку готівкою у відділенні Ощадбанку

Клієнти старшого покоління найчастіше звертаються до відділень Ощадбанку, щоб поповнити картку без комісії. Все дуже просто: просто відвідайте найближче відділення Ощадбанку і дайте касиру вашу картку, щоб внести гроші на картковий рахунок.

Після проведення оплати варто забрати чек.

Як поповнити картку в терміналі або застосунку EasyPay, Ibox

Поповнити карту Ощадбанку можна за допомогою терміналу або застосунку Ibox або EasyPay. Інтерактивна мапа мобільного додатка дозволить легко знайти найближчий термінал. В ньому потрібно:

обрати сервіс поповнення з приміткою "0%";

ввести номер картки;

внести готівку.

Максимальна денна сума поповнення, яку можна зробити за допомогою NFC-зчитувача для ідентифікації номера картки, становить 30 000 грн.

Для зарахування коштів через EasyPay.ua потрібно ввести такі дані:

номери картки відправника та отримувача;

коди CVC2/CVV2;

термін дії картки;

номер телефону для підтвердження транзакції.

Комісія за онлайн-поповнення становить 1%, а сума одного платежу не може перевищувати 5 000 грн.

Нагадаємо, Мінекономіки та Ощадбанк уклали угоду. Вона надає клієнтам банку більший доступ до спеціальної програми. Так, українські компанії можуть отримати компенсацію за придбання техніки, виготовленої в Україні.

Також ми писали, що з 1 грудня 2024 року в Ощадбанку запровадять важливі нововведення, особливо щодо підприємств, які виплачують свої доходи через банк. Підвищення зручності обслуговування таких клієнтів стане одним із головних нововведень.