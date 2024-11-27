Як переказати гроші через Ощад 24/7 — інструкція для клієнтів

Карта Ощадбанку. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Ощадбанк надає різні послуги для грошових переказів. Одними з них є внутрішні, які здійснюються в межах банку, клієнтом якого ви є, або на картки інших банків.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як переказати гроші між картками Ощадбанку та на картки інших банків.

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Загалом, проведення грошового переказу через вебсайт Ощадбанку є досить простою процедурою, яка вимагає обов’язкової авторизації на офіційному сайті банку. Переказ коштів можна швидко здійснити за допомогою зручного інтерфейсу:

між своїми картками;

на картку іншого клієнта банку;

на картки інших банків.

Ви можете прискорити процес надходження коштів, використовуючи електронний банкінг в Ощад 24/7, щоб переказувати гроші між картками Ощадбанку. Крім того, вам не доведеться витрачати час на поїздку до відділення установи.

Для виконання цієї операції потрібно виконати такі кроки:

клацніть на "‎Перекази"‎ у головному меню;

виберіть "‎Перекази‎‎ між картками"‎ у меню, що з’явилося, та відзначте бажаний тип переказу;

виберіть картку, з якої плануєте здійснити переказ;

введіть номер картки отримувача або скористайтеся можливістю відсканувати його;

встановіть галочку під пунктом із погодженням щодо комісії та натисніть кнопку "‎Продовжити"‎;

встановіть галочку під пунктом із погодженням щодо комісії;

завершіть операцію, використавши пароль із SMS/Face ID/Touch ID.

Переказ успішно завершено, і кошти вже на рахунку отримувача.

Для карток Ощадбанку зручно використовувати опцію "Переказ за номером телефону", якщо вам невідомий номер картки одержувача. Крім того, ви можете створити регулярний платіж для автоматичних переказів у визначений період часу або створити шаблон, щоб уникнути повторного введення реквізитів.

Переказ коштів через Ощад 24 між вашими рахунками здійснюється без комісії.

Як переказати кошти на картку іншого банку з Ощад 24/7

Переказ грошей з Ощадбанку на картку іншого банку є таким же простим і швидким, як і переказ між картками Ощад.

Якщо вам потрібно переказати гроші на картку, відкриту в іншому банку, наприклад, ПриватБанку або Монобанку, процес буде майже ідентичний попередньому, за винятком незначної відмінності:

увійдіть в Ощад 24;

виберіть "‎Перекази"‎ у головному меню;

виберіть "‎На картку іншого банку"‎;

виберіть картку, з якої плануєте здійснити переказ;

введіть номер картки отримувача, вкажіть суму переказу;

встановіть галочку під пунктом із погодженням щодо комісії та натисніть кнопку "‎Продовжити"‎;

завершіть операцію, використавши пароль із SMS/Face ID/Touch ID.

Переказ виконано.

Переказ коштів з Ощада на Приват або будь-який інший банк передбачає стягнення комісії у розмірі 1% від суми, а також додавання 5 грн. Крім того, важливо пам’ятати, що перекази з Ощадбанку на інші картки не можуть перевищувати 2500 доларів або еквівалентну суму. Для успішного виконання операції необхідно мати активну послугу SMS-інформування.

Нагадаємо, з 25 вересня пенсіонери з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО) повинні пройти ідентифікацію протягом шести місяців, згідно з постановою Кабміну. Сергій Наумов, голова правління державного Ощадбанку, дав рекомендації щодо того, як виконати цю вимогу, а також зберегти право на пенсійні виплати.

Також ми писали, що з 1 грудня 2024 року в Ощадбанку запровадять важливі нововведення, особливо щодо підприємств, які виплачують зарплати через банк. Підвищення зручності обслуговування таких клієнтів стане одним із головних нововведень.