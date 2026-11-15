Жінка рахує гроші. Фото: Новини.LIVE

В Україні запускають нову програму зимової підтримки для дітей із вразливих категорій. Родини зможуть отримати грошову допомогу або необхідні непродовольчі товари для холодного сезону. Програма охопить дев’ять областей і Київ, однак претендувати на підтримку зможуть лише визначені категорії сімей. Для реєстрації на грошову допомогу встановили окремий термін.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Державну службу України у справах дітей.

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Хто може отримати зимову допомогу від UNICEF

Державна служба України у справах дітей разом із Міністерством соціальної політики, сім’ї та єдності України та UNICEF Ukraine запускає програму зимової підтримки на сезон 2026–2027 років.

Допомогу надаватимуть відповідно до індивідуально визначених потреб дітей та їхніх родин. У програмі передбачили п'ять категорій потенційних отримувачів:

діти, які виховуються у патронатних сім'ях;

діти, які протягом останніх шести місяців повернулися з патронатних сімей до біологічних родин;

діти під опікою або піклуванням у сім'ях, де виховують трьох і більше дітей;

діти з інвалідністю, які перебувають під опікою або піклуванням;

діти, які повернулися з-за кордону, тимчасово окупованих територій України або Російської Федерації.

Важливо, що сама належність до однієї з цих категорій не гарантує отримання конкретного виду підтримки. Потреби кожної дитини та сім'ї визначатимуть індивідуально.

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Яку допомогу надаватимуть сім'ям із дітьми

Програма передбачає два види підтримки. Перший — забезпечення зимовими непродовольчими товарами відповідно до потреб дітей і родин. Другий — грошова допомога, яка має підтримати сім'ї під час холодного сезону.

Водночас у повідомленні Державної служби України у справах дітей не зазначили конкретний розмір грошової виплати та перелік товарів, які надаватимуть отримувачам.

Тому родинам не варто орієнтуватися на суми з інших програм UNICEF. Зокрема, одноразова допомога 19 400 грн на опалювальний сезон 2026–2027 років є окремою програмою для домогосподарств, які відповідають визначеним критеріям проживання та вразливості.

У яких областях діятиме програма UNICEF

Зимова підтримка передбачена для дітей із дев'яти областей України та міста Києва. До переліку увійшли:

Київська область;

Чернігівська область;

Харківська область;

Сумська область;

Миколаївська область;

Одеська область;

Херсонська область;

Дніпропетровська область;

Запорізька область;

місто Київ.

Загалом програма охоплює десять адміністративних одиниць. Водночас проживання в одному з цих регіонів не є єдиною умовою для отримання допомоги — дитина також має належати до визначеної категорії.

Як звернутися за зимовою допомогою та коли завершиться реєстрація

Батькам, опікунам та іншим законним представникам дітей, які відповідають умовам програми, потрібно звернутися до служби у справах дітей своєї територіальної громади.

Фахівці допоможуть зв'язатися з партнерською організацією UNICEF у відповідній області та пояснять подальший порядок отримання підтримки.

Для грошової допомоги встановили кінцеву дату реєстрації — 27 листопада 2026 року. Зимові непродовольчі товари можна буде отримати до 31 грудня 2026 року.

Таким чином, родинам, які виховують дітей із визначених категорій, варто не відкладати звернення до місцевої служби у справах дітей. Особливо це важливо для тих, хто розраховує на грошову підтримку, оскільки реєстрація на неї завершиться раніше, ніж видача зимових товарів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що внутрішньо переміщені особи та українці, які повернулися з-за кордону, можуть отримати грошову допомогу від ООН у розмірі від 3 600 грн. Реєстрацію відкрили для окремих категорій громадян у Миколаєві, які вимушено змінили місце проживання через війну. Для отримання коштів потрібно відповідати встановленим критеріям та пройти реєстрацію.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Естонська рада біженців запустила програму зимової підтримки для родин у трьох областях України. Домогосподарства можуть отримати до 27 500 грн на корми для худоби та птиці, утеплення приміщень і ветеринарні послуги. Подати заявку на участь у програмі можна до 30 листопада 2026 року.