Чоловік та жінки з паперами. Фото: Freepik

До 20 листопада 2026 року домогосподарства у Дніпропетровській області можуть оформити грошову допомогу у розмірі 8 000 грн від американського благодійного фонду "Global Empowerment Mission Ukraine". Йдеться про виплати вразливим категоріям громадян, які будуть надходити щокварталу протягом 2027 року.

Про те, хто і як може отримати допомогу, розповідає видання Новини.LIVE.

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Де США нададуть родинам ВПО допомогу

Як зазначають організатори, восени міжнародні виплати передбачені для жителів Межівської селищної територіальної громади Синельниківського району Дніпропетровської області, які зареєстровані, як внутрішньо переміщені особи (ВПО) та фактично проживають на окремих територіях цього регіону.

Благодійний фонд "Global Empowerment Mission Ukraine" (GEM) змінив правила підтримки громадян: відкрив реєстрацію на регулярну грошову підтримку замість надання продуктових наборів.

Згідно з умовами, допомогу зможе оформити представник домогосподарства зі статусом ВПО, що фактично проживає у таких районах:

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Синельниківський район (Богинівська, Васильківська, Дубовиківська, Миколаївська, Петропавлівська, Раївська, Синельниківська, Українська, Шахтарська тергромади);

Павлоградський район (Павлоградська, Троїцька тергромади);

Нікопольський район (Мозолевська, Томаківська тергромади);

Криворізький район (Апостолівська, Вакулівська, Криворізька, Нивотрудівська, Широківська тергромади).

Розмір американської грошової допомоги

Умови програми передбачають надання благодійною організацією на 2027 рік щоквартальної грошової допомоги (замість продуктових наборів).

Кожні три місяці домогосподарство отримуватиме 2 000 грн, а за рік нарахують по 8 000 грн.

Кошти надійдуть на рахунок очільника родини у банку "ПУМБ".

"Важливо! Допомога надається у безготівковій формі лише на розрахунковий рахунок АТ "ПУМБ". Якщо у вас немає рахунка у АТ "ПУМБ", то його треба відкрити у будь-якому відділенні", — йдеться у повідомленні.

Як оформити виплати та необхідні документи

Як пояснила місцева влада, зареєструватися та отримати заяву на допомогу можна до 20 листопада 2026 року (з 09.00 до 14.00) у відділі з питань соцзахисту населення Межівської селищної ради за адресою: м. Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, 38-А.

Для оформлення коштів потрібно буде надати (оригінали та копії):

Паспорта (всі сторінки, де є інформація);

Ідентифікаційного коду;

Довідки ВПО, що підтвердить проживання на зазначеній території;

Витягу з реєстру Межівської громади;

Реквізитів рахунку (IBAN) АТ "ПУМБ";

Документа, що підтвердить належність до пільгової категорії.

Також організатори попередили, що сам факт подання заяви не є обов’язковою умовою отримання виплат, адже керуватимуться розміром фонду допомоги, результатами перевірки заявників.

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Ще Новини.LIVE писали про те, що Естонія надасть грошову допомогу на зиму у трьох регіонах України. Очікується, що родини отримають максимально 27 500 грн. Оформити виплати зможуть як внутрішньо переміщені особи, так і домогосподарства, які постраждали від війни в країні.