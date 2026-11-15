Женщина считает деньги. Фото: Новини.LIVE

В Украине запускают новую программу зимней поддержки для детей из уязвимых категорий. Семьи смогут получить денежную помощь или необходимые непродовольственные товары на холодный сезон. Программа охватит девять областей и Киев, однако претендовать на поддержку смогут только определенные категории семей. Для регистрации на денежную помощь установлен отдельный срок.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную службу Украины по делам детей.

Реклама

Кто может получить зимнюю помощь от UNICEF

Государственная служба Украины по делам детей совместно с Министерством социальной политики, семьи и единства Украины и UNICEF Ukraine запускает программу зимней поддержки на сезон 2026–2027 годов.

Помощь будет предоставляться в соответствии с индивидуально определенными потребностями детей и их семей. В программе предусмотрено пять категорий потенциальных получателей:

дети, воспитывающиеся в патронатных семьях;

дети, которые в течение последних шести месяцев вернулись из патронатных семей в биологические семьи;

дети, находящиеся под опекой или попечительством в семьях, где воспитываются три и более детей;

дети с инвалидностью, находящиеся под опекой или попечительством;

дети, вернувшиеся из-за рубежа, с временно оккупированных территорий Украины или из Российской Федерации.

Важно, что сама по себе принадлежность к одной из этих категорий не гарантирует получения конкретного вида поддержки. Потребности каждого ребенка и семьи будут определяться индивидуально.

Читайте также:

Какую помощь будут оказывать семьям с детьми

Программа предусматривает два вида поддержки. Первый — обеспечение зимними непродовольственными товарами в соответствии с потребностями детей и семей. Второй — денежная помощь, призванная поддержать семьи в холодное время года.

В то же время в сообщении Государственной службы Украины по делам детей не указан конкретный размер денежной выплаты и перечень товаров, которые будут предоставляться получателям.

Поэтому семьям не стоит ориентироваться на суммы из других программ ЮНИСЕФ. В частности, единовременная помощь в размере 19 400 грн на отопительный сезон 2026–2027 годов является отдельной программой для домохозяйств, соответствующих определенным критериям проживания и уязвимости.

В каких областях будет действовать программа ЮНИСЕФ

Зимняя поддержка предусмотрена для детей из девяти областей Украины и города Киева. В перечень вошли:

Киевская область;

Черниговская область;

Харьковская область;

Сумская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Херсонская область;

Днепропетровская область;

Запорожская область;

город Киев.

Всего программа охватывает десять административных единиц. При этом проживание в одном из этих регионов не является единственным условием для получения помощи — ребенок также должен относиться к определенной категории.

Как обратиться за зимней помощью и когда завершится регистрация

Родителям, опекунам и другим законным представителям детей, соответствующих условиям программы, необходимо обратиться в службу по делам детей своей территориальной общины.

Специалисты помогут связаться с партнерской организацией ЮНИСЕФ в соответствующей области и разъяснят дальнейший порядок получения поддержки.

Для денежной помощи установлена конечная дата регистрации — 27 ноября 2026 года. Зимние непродовольственные товары можно будет получить до 31 декабря 2026 года.

Таким образом, семьям, воспитывающим детей определенных категорий, следует не откладывать обращение в местную службу по делам детей. Особенно это важно для тех, кто рассчитывает на денежную поддержку, поскольку регистрация на неё завершится раньше, чем выдача зимних товаров.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что внутренне перемещенные лица и украинцы, вернувшиеся из-за рубежа, могут получить денежную помощь от ООН в размере от 3 600 грн. Регистрация открыта для отдельных категорий граждан в Николаеве, которые вынужденно сменили место жительства из-за войны. Для получения средств необходимо соответствовать установленным критериям и пройти регистрацию.

Также Новини.LIVE сообщали, что Эстонский совет беженцев запустил программу зимней поддержки для семей в трех областях Украины. Домохозяйства могут получить до 27 500 грн на корма для скота и птицы, утепление помещений и ветеринарные услуги. Подать заявку на участие в программе можно до 30 ноября 2026 года.