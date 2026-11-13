Гривневі купюри у руках. Фото: Новини.LIVE

У листопаді 2026 року громадяни у ще одному південному місті зможуть отримати грошову допомогу від агенції системи Організації Об'єднаних Націй (ООН). Виплати гарантують біженцям та внутрішньо переміщеним особам (ВПО), якщо переїзд стався через війну, загрози життю та здоров'ю.

Про те, де відкрився запис на допомогу, розповідає видання Новини.LIVE.

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Кому стала доступна грошова допомога від ООН

Восени глобальна міжурядова організація УВКБ ООН почала приймати заявки на надання додаткової фінансової підтримки у місті Миколаїв.

Можливість реєстрації поновилась для переселенців та біженців, якщо були дотримані такі терміни переміщення:

Внутрішні переселенці (за останні 45 днів), які виїхали з домівки через загрози для життя, атаки, вимушену евакуацію; ВПО (від 46 днів до пів року), які переїхали у зв'язку з війною; Біженці та переселенці, які повернулися додому після переміщення по областях або з-за кордону за останній рік та не раніше трьох місяців тому.

Суми фінансової допомоги та важливі вимоги

У рамках програми розмір грошової допомоги буде прив'язаний до термінів переміщення: родини отримають суми у розмірі 3 600 або 4 100 грн (протягом трьох місяців). Кошти надійдуть одним траншем на рахунок очільника домогосподарства.

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При цьому для другої та третьої категорії громадян важливо дотриматися таких вимог для права на грошову допомогу:

Розмір доходу має бути до 8 300 грн на кожного в родині на місяць;

Домівка розташована близько від лінії фронту;

Погані умови проживання;

Є категорія вразливості (громадяни віком 60+, особи з інвалідністю, багатодітні родини, малозабезпечені домогосподарства).

Звернутись за виплатами можна, навіть якщо громадяни отримували кошти від інших міжнародних фондів, проте це було понад три місяці тому.

Як зареєструватися на грошову допомогу

Збором даних для виплати фіндопомоги буде займатися партнер програми — благодійний фонд "Право на захист".

Прийом відбуватиметься за живою чергою та попереднім записом після заповнення форми. Остаточне рішення щодо права на реєстрацію ухвалять фахівці фонду після особистої зустрічі.

"Запис в чергу відкрито: м. Миколаїв, проспект. Миру, 54 В, корпус 1, кабінет 105", — повідомили в організації.

З собою потрібно мати такі документи (оригінали):

Паспорт та ідентифікаційний код;

Довідку ВПО;

Свідоцтво про народження дітей.

Номер рахунку IBAN;

Документи, що підтвердять інвалідність/опіку.

Деталі можна уточнити на гарячій лінії УВКБ ООН: 0 800 307 711.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що зимова підтримка доступна від "Естонської ради біженців (ERC)" у трьох регіонах. Очікується, що родинам виплатять до 27 500 грн. Виплати доступні для внутрішньо переміщених осіб та домогосподарств, які постраждали через війну в Україні.

Ще Новини.LIVE писали про те, що жителі Слобожанської територіальної громади в Харківській області можуть зареєструватися на щоквартальну грошову допомогу від Фонду Говарда Г. Баффета. У рамках програми нададуть по 2 000 грн на квартал на наступний рік. Долучитися можуть ВПО та місцеві мешканці (особи з інвалідністю).