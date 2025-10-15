Відео
Головна Фінанси Зимова допомога від UNICEF — хто з родин отримає кошти

Зимова допомога від UNICEF — хто з родин отримає кошти

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 11:00
Виплати від UNICEF — хто отримає допомогу на найнагальніші зимові потреби
Громадяни у тимчасовому притулку. Фото: shutterstock

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ/UNICEF) продовжує надавати грошову допомогу на найнагальніші зимові потреби для родин з дітьми в прифронтових регіонах. Реалізація відповідної програми для підготовки до нового опалювального сезону стала можлива завдяки фінансовій підтримці західних донорів та партнерів.

Про це інформує пресслужба організації у соцмережі Facebook.

Читайте також:

Результати надання допомоги від UNICEF у 2025 році

Як зауважують в UNICEF, кількість громадян, які проживають в населених пунктах неподалік від лінії фронту та вже отримали грошову допомогу, суттєво зросла. Організація забезпечила фінпідтримкою на холодний період понад 27 тисяч домогосподарств з дітьми.

"Вже 27 448 сімей в Україні отримали грошову допомогу від ЮНІСЕФ, щоб покрити найнагальніші зимові потреби — зберегти тепло в домівках, забезпечити дітей теплим одягом і необхідними речами... Разом ми допомагаємо тисячам дітей і сімей пережити зиму з теплом і надією", — йдеться у повідомленні. 

За правилами організації, на допомогу мають право ті громадяни, які мешкають у 20-ти кілометровій зоні від лінії фронту.

Кошти можуть отримати ті, хто зареєструвався та пройшов процедуру перевірки у фонді у попередні хвилі надання фінансової підтримки. А саме: 

  1. До 10 кілометрів від лінії фронту — домогосподарства з дітьми, раніше зареєстровані.
  2. Від 10 до 20 кілометрів від фронту — неповні родини (самотні матері/батьки), багатодітні сім'ї (від трьох дітей), родини з дітьми з групою інвалідності.

Загалом дія програми допомоги UNICEF торкнеться населених пунктів таких областей:

  • Дніпропетровської;
  • Донецької;
  • Запорізької;
  • Сумської;
  • Харківської;
  • Херсонської;
  • Чернігівської.

Розмір зимової фіндопомоги та контакти

Як повідомляли в організації, кожна родина, що підпала під критерії відбору незалежно від кількості дітей, отримає по 19,4 тис. грн на зимовий період. 

Багатоцільова грошова допомога сім’ям надається в рамках програми UNICEF із підготовки до зими у координації з українським урядом та місцевими партнерами. Вона стала можлива завдяки фінансовій підтримці European Union in Ukraine, урядів Німеччини та Норвегії, національних комітетів UNICEF в Ірландії і Швейцарії, а також Ліхтенштейні.

Деталі щодо програми можна отримати за контактом: 0 800 600 017 (у будні з 08:00 до 17:00).

Також дізнатися про програму грошової допомоги можна на офіційному сайті
 
Раніше ми писали, що мешканці з прифронтових регіонів можуть подавати заявки на фіндопомогу до зими до 24 жовтня 2025 року. Гроші передбачені на купівлю твердого пічного побутового палива. 

Також ми розповідали, що громадяни у Києві, домівки яких були пошкоджені через атаки, можуть отримати грошову допомогу у розмірі до 40 тис. грн. Для цього потрібно лише підготувати необхідні документи. 

