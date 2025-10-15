Виплати від UNICEF — хто отримає допомогу на найнагальніші зимові потреби

Громадяни у тимчасовому притулку. Фото: shutterstock

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ/UNICEF) продовжує надавати грошову допомогу на найнагальніші зимові потреби для родин з дітьми в прифронтових регіонах. Реалізація відповідної програми для підготовки до нового опалювального сезону стала можлива завдяки фінансовій підтримці західних донорів та партнерів.

Результати надання допомоги від UNICEF у 2025 році

Як зауважують в UNICEF, кількість громадян, які проживають в населених пунктах неподалік від лінії фронту та вже отримали грошову допомогу, суттєво зросла. Організація забезпечила фінпідтримкою на холодний період понад 27 тисяч домогосподарств з дітьми.

"Вже 27 448 сімей в Україні отримали грошову допомогу від ЮНІСЕФ, щоб покрити найнагальніші зимові потреби — зберегти тепло в домівках, забезпечити дітей теплим одягом і необхідними речами... Разом ми допомагаємо тисячам дітей і сімей пережити зиму з теплом і надією", — йдеться у повідомленні.

За правилами організації, на допомогу мають право ті громадяни, які мешкають у 20-ти кілометровій зоні від лінії фронту.

Кошти можуть отримати ті, хто зареєструвався та пройшов процедуру перевірки у фонді у попередні хвилі надання фінансової підтримки. А саме:

До 10 кілометрів від лінії фронту — домогосподарства з дітьми, раніше зареєстровані. Від 10 до 20 кілометрів від фронту — неповні родини (самотні матері/батьки), багатодітні сім'ї (від трьох дітей), родини з дітьми з групою інвалідності.

Загалом дія програми допомоги UNICEF торкнеться населених пунктів таких областей:

Дніпропетровської;

Донецької;

Запорізької;

Сумської;

Харківської;

Херсонської;

Чернігівської.

Розмір зимової фіндопомоги та контакти

Як повідомляли в організації, кожна родина, що підпала під критерії відбору незалежно від кількості дітей, отримає по 19,4 тис. грн на зимовий період.

Багатоцільова грошова допомога сім’ям надається в рамках програми UNICEF із підготовки до зими у координації з українським урядом та місцевими партнерами. Вона стала можлива завдяки фінансовій підтримці European Union in Ukraine, урядів Німеччини та Норвегії, національних комітетів UNICEF в Ірландії і Швейцарії, а також Ліхтенштейні.

Деталі щодо програми можна отримати за контактом: 0 800 600 017 (у будні з 08:00 до 17:00).

Також дізнатися про програму грошової допомоги можна на офіційному сайті.



