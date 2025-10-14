Виплати на зиму — хто і де може подавати заявки на тверде паливо до 24 жовтня

Жінка похилого віку у сільській місцевості. Фото: УНІАН

Громадяни, які проживають на територіях, де ведуться чи відбувалися бойові дії, можуть подавати заявки на грошову допомогу для придбання твердого пічного побутового палива на опалювальний сезон до 24 жовтня 2025 року. Термін реєстрації для таких осіб продовжили.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію уряду.

Реклама

Читайте також:

Допомога для придбання твердого пічного побутового палива

Згідно з рішенням уряду, громадяни, які цьогоріч не встигли подати заявки на отримання коштів до 24 серпня, можуть звернутися до місцевого органу управління за задекларованою чи фактичною адресою проживання до 24 жовтня поточного року.

Також домогосподарствам, у складі яких є внутрішні переселенці, які є одержувачами пільг чи субсидій на купівлю твердого пічного побутового палива, які не мали допомоги на зиму від міжнародних організацій, цьогоріч має бути надана додаткова підтримка на купівлю твердого палива.

Що треба знати про допомогу на зиму у 2025 році

Згідно з правилами урядової програми підтримки домогосподарств взимку 2025–2026 років, кожне домогосподарство, що відповідає вимогам, може отримати від держави по 19,4 тис. грн на купівлю дров, вугілля, брикетів або пелетів.

Гроші призначені для вразливих груп громадян із населених пунктів, розташованих поблизу зони бойових дій (за 10 км від держкордону з РФ /поблизу лінії фронту Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей).

Ключовою умовою є наявність опалювальної системи будинку на твердому паливі.

Кошти передбачені для вразливих верств населення:

внутрішньо переміщених осіб;

багатодітних родин (від трьох дітей);

родин з низькими доходами;

самотніх матерів чи батьків, які самі виховують дітей;

осіб похилого віку, самотніх або безробітних;

громадян з інвалідністю та їхніх родин, що потребують догляду.

Раніше ми писали, що внутрішньо переміщені особи зможуть долучитися до ініціативи у вигляді фіндопомоги восени цього року. Така програма передбачає надання виплат у розмірі 8 тис. грн на дрова.

Також ми розповідали про дію грантової програми, що передбачає надання фінансування до 5 тис. доларів. Кошти виплатить БО "Карітас-Спес Україна".