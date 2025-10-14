Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Гроші на придбання дров — де приймають заявки до 24 жовтня

Гроші на придбання дров — де приймають заявки до 24 жовтня

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 08:00
Виплати на зиму — хто і де може подавати заявки на тверде паливо до 24 жовтня
Жінка похилого віку у сільській місцевості. Фото: УНІАН

Громадяни, які проживають на територіях, де ведуться чи відбувалися бойові дії, можуть подавати заявки на грошову допомогу для придбання твердого пічного побутового палива на опалювальний сезон до 24 жовтня 2025 року. Термін реєстрації для таких осіб продовжили.

Про це розповідають Новини.LIVE  із посиланням на інформацію уряду.

Реклама
Читайте також:

Допомога для придбання твердого пічного побутового палива

Згідно з рішенням уряду, громадяни, які цьогоріч не встигли подати заявки на отримання коштів до 24 серпня, можуть звернутися до місцевого органу управління за задекларованою чи фактичною адресою проживання до 24 жовтня поточного року.

Також домогосподарствам, у складі яких є внутрішні переселенці, які є одержувачами пільг чи субсидій на купівлю твердого пічного побутового палива, які не мали допомоги на зиму від міжнародних організацій, цьогоріч має бути надана додаткова підтримка на купівлю твердого палива.

Що треба знати про допомогу на зиму у 2025 році

Згідно з правилами урядової програми підтримки домогосподарств взимку 2025–2026 років, кожне домогосподарство, що відповідає вимогам, може отримати від держави по 19,4 тис. грн на купівлю дров, вугілля, брикетів або пелетів.

Гроші призначені для вразливих груп громадян із населених пунктів, розташованих поблизу зони бойових дій (за 10 км від держкордону з РФ /поблизу лінії фронту Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей).

Ключовою умовою є наявність опалювальної системи будинку на твердому паливі.

Кошти передбачені для вразливих верств населення:

  • внутрішньо переміщених осіб;
  • багатодітних родин (від трьох дітей);
  • родин з низькими доходами;
  • самотніх матерів чи батьків, які самі виховують дітей;
  • осіб похилого віку, самотніх або безробітних;
  • громадян з інвалідністю та їхніх родин, що потребують догляду.

Раніше ми писали, що внутрішньо переміщені особи зможуть долучитися до ініціативи у вигляді фіндопомоги восени цього року. Така програма передбачає надання виплат у розмірі 8 тис. грн на дрова

Також ми розповідали про дію грантової програми, що передбачає надання фінансування до 5 тис. доларів. Кошти виплатить БО "Карітас-Спес Україна".    

виплати фінансова допомога гроші дрова грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації