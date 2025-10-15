Выплаты от UNICEF — кто получит помощь на самые насущные зимние потребности

Дети в сельской местности. Фото: Freepik

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ/UNICEF) продолжает оказывать денежную помощь на самые насущные зимние потребности для семей с детьми в прифронтовых регионах. Реализация соответствующей программы для подготовки к новому отопительному сезону стала возможна благодаря финансовой поддержке западных доноров и партнеров.

Об этом информирует пресс-служба организации в соцсети Facebook.

Реклама

Читайте также:

Результаты оказания помощи от UNICEF в 2025 году

Как отмечают в UNICEF, количество граждан, проживающих в населенных пунктах неподалеку от линии фронта и уже получивших денежную помощь, существенно возросло. Организация обеспечила финподдержкой на холодный период более 27 тысяч домохозяйств с детьми.

"Уже 27 448 семей в Украине получили денежную помощь от ЮНИСЕФ, чтобы покрыть самые насущные зимние потребности — сохранить тепло в домах, обеспечить детей теплой одеждой и необходимыми вещами... Вместе мы помогаем тысячам детей и семей пережить зиму с теплом и надеждой", — говорится в сообщении.

По правилам организации, на помощь имеют право те граждане, которые проживают в 20-ти километровой зоне от линии фронта.

Средства могут получить те, кто зарегистрировался и прошел процедуру проверки в фонде в предыдущие волны предоставления финансовой поддержки. А именно:

До 10 километров от линии фронта — домохозяйства с детьми, ранее зарегистрированные. От 10 до 20 километров от фронта — неполные семьи (одинокие матери/родители), многодетные семьи (от трех детей), семьи с детьми с группой инвалидности.

В целом действие программы помощи UNICEF коснется населенных пунктов таких областей:

Днепропетровской;

Донецкой;

Запорожской;

Сумской;

Харьковской;

Херсонской;

Черниговской.

Размер зимней финпомощи и контакты

Как сообщали в организации, каждая семья, подпавшая под критерии отбора независимо от количества детей, получит по 19,4 тыс. грн на зимний период.

Многоцелевая денежная помощь семьям предоставляется в рамках программы UNICEF по подготовке к зиме в координации с украинским правительством и местными партнерами. Она стала возможна благодаря финансовой поддержке European Union in Ukraine, правительств Германии и Норвегии, национальных комитетов UNICEF в Ирландии и Швейцарии, а также Лихтенштейне.

Детали о программе можно получить по контакту: 0 800 600 017 (в будни с 08:00 до 17:00).

Также узнать о программе денежной помощи можно на официальном сайте.



Ранее мы писали, что жители из прифронтовых регионов могут подавать заявки на финпомощь к зиме до 24 октября 2025 года. Деньги предусмотрены на покупку твердого печного бытового топлива.

Также мы рассказывали, что граждане в Киеве, дома которых были повреждены из-за атак, могут получить денежную помощь в размере до 40 тыс. грн. Для этого нужно лишь подготовить необходимые документы.