Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Гроші на дрова — хто з українців і коли отримає 8 тис. грн

Гроші на дрова — хто з українців і коли отримає 8 тис. грн

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 08:00
Виплати для купівлі дров для опалювального сезону 2025-2026 — хто отримає 8 тис. грн
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Українці з прифронтових регіонів після завершення виплат міжнародними фондами зможуть зареєструватися у програмі грошової допомоги, запровадженої урядом для підтримки під час опалювального сезону 2025-2026. Гроші можна буде використати на купівлю твердого палива. 

Редакція Новини.LIVE розповідає, коли запрацює така програма та хто зможе взяти в ній участь.

Реклама
Читайте також:

Допомога для купівлі дров для опалювального сезону 2025-2026

За інформацією уряду, восени було ухвалене рішення про додаткову підтримку громадян під час холодного сезону у вигляді надання коштів на придбання дров, вугілля, брикетів або пелетів. 

Розмір грошової допомоги на тверде паливо становитиме 8 тис. грн. Програма стартує після того, як завершаться виплати міжнародними організаціями у листопаді-грудні 2025 року.

Відповідною допомогою зможуть скористатися громадяни, які підпадають одночасно під кілька умов:

  1. У громадян є офіційний статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО).
  2. Не змогли отримати допомогу від міжнародних організацій, зокрема у прифронтових регіонах.

Передбачається, що таку підтримку отримають ще 32 тис. домогосподарств. Виплачуватиме кошти для проходження опалювального сезону Пенсійний фонд України (ПФУ).

Допомога на зимовий сезон у 2025 році

Раніше в Україні стартувала програма підтримки родин на зиму.  Згідно з рішенням Кабінету міністрів, кожному домогосподарству нададуть допомогу по 19,4 тис. грн на купівлю твердого палива — дров, вугілля, брикетів чи пелетів.

Гроші отримають вразливі категорії жителів населених пунктів біля лінії бойових дій (житло розташоване у межах 10 км від держкордону з РФ/лінії фронту таких областей: Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської).

У пріоритеті на виплати будуть такі категорії громадян:

  • внутрішньо переміщені особи;
  • багатодітні родини (від трьох дітей);
  • родини з низькими доходами на одну особу в сім'ї;
  • самотні матері/батьки, які виховують дітей;
  • особи похилого віку, самотні або безробітні;
  • громадяни з інвалідністю та їхні родини, що потребують догляду.

Раніше ми писали, що БФ Stabilization support services надасть допомогу громадянам під час війни в чотирьох регіонах. Йдеться про виплати у розмірі 10,8 тис. грн. 

Також ми розповідали, що українським родинам з дітьми надасть ЮНІСЕФ допомогу на опалювальний сезон. Розмірі дорівнюватиме майже 20 тис. грн.   

виплати фінансова допомога гроші ВПО грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації