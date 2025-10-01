Виплати для купівлі дров для опалювального сезону 2025-2026 — хто отримає 8 тис. грн

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Українці з прифронтових регіонів після завершення виплат міжнародними фондами зможуть зареєструватися у програмі грошової допомоги, запровадженої урядом для підтримки під час опалювального сезону 2025-2026. Гроші можна буде використати на купівлю твердого палива.

Редакція Новини.LIVE розповідає, коли запрацює така програма та хто зможе взяти в ній участь.

Допомога для купівлі дров для опалювального сезону 2025-2026

За інформацією уряду, восени було ухвалене рішення про додаткову підтримку громадян під час холодного сезону у вигляді надання коштів на придбання дров, вугілля, брикетів або пелетів.

Розмір грошової допомоги на тверде паливо становитиме 8 тис. грн. Програма стартує після того, як завершаться виплати міжнародними організаціями у листопаді-грудні 2025 року.

Відповідною допомогою зможуть скористатися громадяни, які підпадають одночасно під кілька умов:

У громадян є офіційний статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО). Не змогли отримати допомогу від міжнародних організацій, зокрема у прифронтових регіонах.

Передбачається, що таку підтримку отримають ще 32 тис. домогосподарств. Виплачуватиме кошти для проходження опалювального сезону Пенсійний фонд України (ПФУ).

Допомога на зимовий сезон у 2025 році

Раніше в Україні стартувала програма підтримки родин на зиму. Згідно з рішенням Кабінету міністрів, кожному домогосподарству нададуть допомогу по 19,4 тис. грн на купівлю твердого палива — дров, вугілля, брикетів чи пелетів.

Гроші отримають вразливі категорії жителів населених пунктів біля лінії бойових дій (житло розташоване у межах 10 км від держкордону з РФ/лінії фронту таких областей: Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської).

У пріоритеті на виплати будуть такі категорії громадян:

внутрішньо переміщені особи;

багатодітні родини (від трьох дітей);

родини з низькими доходами на одну особу в сім'ї;

самотні матері/батьки, які виховують дітей;

особи похилого віку, самотні або безробітні;

громадяни з інвалідністю та їхні родини, що потребують догляду.

