Виплати для купівлі дров для опалювального сезону 2025-2026 — хто отримає 8 тис. грн

Гроші на дрова — хто з українців і коли отримає 8 тис. грн
Українці з прифронтових регіонів після завершення виплат міжнародними фондами зможуть зареєструватися у програмі грошової допомоги, запровадженої урядом для підтримки під час опалювального сезону 2025-2026. Гроші можна буде використати на купівлю твердого палива.
Редакція Новини.LIVE розповідає, коли запрацює така програма та хто зможе взяти в ній участь.
Допомога для купівлі дров для опалювального сезону 2025-2026
За інформацією уряду, восени було ухвалене рішення про додаткову підтримку громадян під час холодного сезону у вигляді надання коштів на придбання дров, вугілля, брикетів або пелетів.
Розмір грошової допомоги на тверде паливо становитиме 8 тис. грн. Програма стартує після того, як завершаться виплати міжнародними організаціями у листопаді-грудні 2025 року.
Відповідною допомогою зможуть скористатися громадяни, які підпадають одночасно під кілька умов:
- У громадян є офіційний статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО).
- Не змогли отримати допомогу від міжнародних організацій, зокрема у прифронтових регіонах.
Передбачається, що таку підтримку отримають ще 32 тис. домогосподарств. Виплачуватиме кошти для проходження опалювального сезону Пенсійний фонд України (ПФУ).
Допомога на зимовий сезон у 2025 році
Раніше в Україні стартувала програма підтримки родин на зиму. Згідно з рішенням Кабінету міністрів, кожному домогосподарству нададуть допомогу по 19,4 тис. грн на купівлю твердого палива — дров, вугілля, брикетів чи пелетів.
Гроші отримають вразливі категорії жителів населених пунктів біля лінії бойових дій (житло розташоване у межах 10 км від держкордону з РФ/лінії фронту таких областей: Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської).
У пріоритеті на виплати будуть такі категорії громадян:
- внутрішньо переміщені особи;
- багатодітні родини (від трьох дітей);
- родини з низькими доходами на одну особу в сім'ї;
- самотні матері/батьки, які виховують дітей;
- особи похилого віку, самотні або безробітні;
- громадяни з інвалідністю та їхні родини, що потребують догляду.
