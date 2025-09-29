Виплати до 40 тис. грн родинам, чиї домівки пошкоджені — як і де можна отримати

Допомога для родин до 40 тис. грн — хто і де може отримати кошти
Родини, домівки яких зазнали пошкоджень через російські атаки, можуть отримати грошову допомогу від 10 до 40 тис. грн. Такі розміри виплат передбачені для громадян, які мешкають у Києві.
Про це йдеться на порталі Київської міської державної адміністрації.
Що треба знати про допомогу у Києві
Як зазначається, влада Києва продовжує підтримувати громадян, домівки яких зазнали пошкоджень через атаки РФ. Цього року вже виплачено матеріальної допомоги у майже 7 тис. грн на суму 66,87 млн грн.
Отримати допомогу можуть власники пошкоджених або зруйнованих осель після 24 лютого 2022 року, які досі не вдалося відновити, і за умови, що немає іншої квартири у столиці та не отримано держкомпенсації.
Передбачені три види грошової допомоги для громадян у 2025 році:
- 10 тис. грн (одноразово) — надали для понад 6 тисяч осіб;
- 20 тис. грн (щомісяця на один рік) — отримали 248 громадян;
- 40 тис. грн як компенсація на оренду житла — надали для 468 осіб.
Як правильно подати заяву на виплати
Сім'ї у Києві, домівки яких зазнали пошкоджень через атаки, та хочуть отримати фіндопомогу від 10 до 40 тис. грн, мають підготувати пакет документів та подати відповідну заяву.
Громадянам необхідно надати у вигляді копій:
- паспорт/посвідка на тимчасове проживання;
- документ, де підтверджується повноваження уповноваженого/законного представника (для представників);
- ідентифікаційний код;
- документ/інформація з Держреєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджує статус власника або співвласника пошкодженого/зруйнованого будинку/квартири;
- письмова згода співвласників пошкодженого/зруйнованого будинку/квартири щодо визначення отримувача допомоги;
- довідка організації з обслуговування житлового-фонду (ОСББ, ЖБК тощо) про пошкодження/руйнування;
- номер банківського рахунка (за стандартом IBAN), якщо нема "Картки киянина".
Зокрема, на грошову компенсацію:
- у 20 тис. грн необхідно подавати через Центри надання адміністративних послуг;
- у 10 та 40 тис. грн — приймають районні адміністрації.
Райадміністрації та Департамент соціальної та ветеранської політики опрацьовують такі заявки оперативно для якомога швидшого надання фінансової підтримки.
