Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Допомога для родин до 40 тис. грн — хто і де може отримати кошти

Допомога для родин до 40 тис. грн — хто і де може отримати кошти

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 11:00
Виплати до 40 тис. грн родинам, чиї домівки пошкоджені — як і де можна отримати
Людина тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE

Родини, домівки яких зазнали пошкоджень через російські атаки, можуть отримати грошову допомогу від 10 до 40 тис. грн. Такі розміри виплат передбачені для громадян, які мешкають у Києві.

Про це йдеться на порталі Київської міської державної адміністрації.

Реклама
Читайте також:

Що треба знати про допомогу у Києві

Як зазначається, влада Києва продовжує підтримувати громадян, домівки яких зазнали пошкоджень через атаки РФ. Цього року вже виплачено матеріальної допомоги у майже 7 тис. грн на суму 66,87 млн грн.

Отримати допомогу можуть власники пошкоджених або зруйнованих осель після 24 лютого 2022 року, які досі не вдалося відновити, і за умови, що немає іншої квартири у столиці та не отримано держкомпенсації.

Передбачені три види грошової допомоги для громадян у 2025 році:

  1. 10 тис. грн (одноразово) — надали для понад 6 тисяч осіб;
  2. 20 тис. грн (щомісяця на один рік) — отримали 248 громадян;
  3. 40 тис. грн як компенсація на оренду житла — надали для 468 осіб.

Як правильно подати заяву на виплати

Сім'ї у Києві, домівки яких зазнали пошкоджень через атаки, та хочуть отримати фіндопомогу від 10 до 40 тис. грн, мають підготувати пакет документів та подати відповідну заяву. 

Громадянам необхідно надати у вигляді копій:

  • паспорт/посвідка на тимчасове проживання;
  • документ, де підтверджується повноваження уповноваженого/законного представника (для представників);
  • ідентифікаційний код;
  • документ/інформація з Держреєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджує статус власника або співвласника пошкодженого/зруйнованого будинку/квартири;
  • письмова згода співвласників пошкодженого/зруйнованого будинку/квартири щодо визначення отримувача допомоги;
  • довідка організації з обслуговування житлового-фонду (ОСББ, ЖБК тощо) про пошкодження/руйнування;
  • номер банківського рахунка (за стандартом IBAN), якщо нема "Картки киянина".

Зокрема, на грошову компенсацію:

  • у 20 тис. грн необхідно подавати через Центри надання адміністративних послуг;
  • у 10 та 40 тис. грн — приймають районні адміністрації.

Райадміністрації та Департамент соціальної та ветеранської політики опрацьовують такі заявки оперативно для якомога швидшого надання фінансової підтримки.

Раніше ми писали, що жителі Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської, Чернівецької області мають останній шанс зареєструватись у грантовій програмі. В її рамках можна отримати до 32,4 тис. грн. 

Також ми розповідали, що у вересні переселенці можуть отримати фіндопомогу на оренду житла. Кошти надасть УВКБ ООН на Дніпропетровщині. 

Київ виплати фінансова допомога гроші грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації