Виплати до 40 тис. грн родинам, чиї домівки пошкоджені — як і де можна отримати

Людина тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE

Родини, домівки яких зазнали пошкоджень через російські атаки, можуть отримати грошову допомогу від 10 до 40 тис. грн. Такі розміри виплат передбачені для громадян, які мешкають у Києві.

Про це йдеться на порталі Київської міської державної адміністрації.

Що треба знати про допомогу у Києві

Як зазначається, влада Києва продовжує підтримувати громадян, домівки яких зазнали пошкоджень через атаки РФ. Цього року вже виплачено матеріальної допомоги у майже 7 тис. грн на суму 66,87 млн грн.

Отримати допомогу можуть власники пошкоджених або зруйнованих осель після 24 лютого 2022 року, які досі не вдалося відновити, і за умови, що немає іншої квартири у столиці та не отримано держкомпенсації.

Передбачені три види грошової допомоги для громадян у 2025 році:

10 тис. грн (одноразово) — надали для понад 6 тисяч осіб; 20 тис. грн (щомісяця на один рік) — отримали 248 громадян; 40 тис. грн як компенсація на оренду житла — надали для 468 осіб.

Як правильно подати заяву на виплати

Сім'ї у Києві, домівки яких зазнали пошкоджень через атаки, та хочуть отримати фіндопомогу від 10 до 40 тис. грн, мають підготувати пакет документів та подати відповідну заяву.

Громадянам необхідно надати у вигляді копій:

паспорт/посвідка на тимчасове проживання;

документ, де підтверджується повноваження уповноваженого/законного представника (для представників);

ідентифікаційний код;

документ/інформація з Держреєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджує статус власника або співвласника пошкодженого/зруйнованого будинку/квартири;

письмова згода співвласників пошкодженого/зруйнованого будинку/квартири щодо визначення отримувача допомоги;

довідка організації з обслуговування житлового-фонду (ОСББ, ЖБК тощо) про пошкодження/руйнування;

номер банківського рахунка (за стандартом IBAN), якщо нема "Картки киянина".

Зокрема, на грошову компенсацію:

у 20 тис. грн необхідно подавати через Центри надання адміністративних послуг;

у 10 та 40 тис. грн — приймають районні адміністрації.

Райадміністрації та Департамент соціальної та ветеранської політики опрацьовують такі заявки оперативно для якомога швидшого надання фінансової підтримки.

