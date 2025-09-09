Виплати від Карітас на зиму — кому нададуть кошти на купівлю дров та на оплату послуг ЖКГ

Людина дістає грошові купюри з гаманця. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В одній з українських областей, що регулярно потерпає від російських обстрілів, запрацювала програма зимової грошової допомоги для вразливих категорій громадян. В її рамках стане можливим забезпечення своїх домівок опаленням у холодний період.

Про це повідомляє пресслужба благодійного фонду "Карітас Харків" у Facebook.

Реклама

Читайте також:

Хто і де зможе отримати допомогу на зиму

Як зазначається, фінансову допомогу надасть БФ "Карітас Харків" за підтримки Catholic Relief Services у Харківській області, де через обстріли РФ не лише відсутнє світло, а й зʼявляються проблеми з опаленням домівок. Через це метою проєкту є забезпечення внутрішньо переміщених осіб (ВПО) або постраждалих від війни місцевих жителів можливістю опалювати свої оселі взимку.

Фінансову допомогу отримають жителі Золочівської та Печенізької громади, які постраждали від російської агресії з початку повномасштабного вторгнення.

Виплати будуть надані для підтримки домогосподарств у зимовий період на:

Купівлю твердого палива (дрова, вугілля, брикети). Оплату житлово-комунальних послуг (газ та електроенергія).

Оголошення. Джерело: БФ "Карітас Харків"

Як жителям Харківщини долучитися до проєкту

За інформацією благодійного фонду "Карітас Харків", громадяни, які бажають взяти участь у програмі, можуть зателефонувати на гарячу лінію. Фахівці уточнять критерії відбору та дадуть відповідь на всі важливі запитання, пов'язані з програмою.

Жителі вищезазначених громад Харківської області, які потребують підтримки, можуть телефонувати у будні у період з 9:30 до 16:00 за таким номером: 0-800-336-734.

Проєкт реалізується за фінансової підтримки офіційної міжнародної гуманітарної організації Католицької спільноти Сполучених Штатів, що надає допомогу нужденним людям в усьому світі, Catholic Relief Services (CRS).

Нагадаємо, БФ "Право на захист" почав реєстрацію громадян на виплату допомоги від УВКБ ООН ще в одному з міст. Йдеться про виплату 10,8 тис. грн.

Також ми писали, що в одному з регіонів стартує проєкт фінпідтримки громадян. Гранти нададуть на відкриття бізнесу та працевлаштування.