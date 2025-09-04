Виплати від Карітас — хто і де зможе отримати фіндопомогу на зиму

Людина тримає грошові купюри та гаманець. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В одному з українських регіонів стартувала реєстрація на надання грошової допомоги на зимовий період для вразливих категорій громадян. Кошти надасть благодійний фонд "Карітас Суми" за підтримки Catholic Relief Services.

Детальніше про програму допомоги на зиму

Йдеться про реалізацію проєкту "Допомога на теплу зиму для постраждалих внаслідок війни в Україні".

За інформацією пресцентру фонду, фінансову допомогу отримають домогосподарства в сільській місцевості Вільшанської та Недригайлівської територіальних громад у Сумській області.

Претенденти на допомогу повинні відповідати критеріям вразливості. Кошти нададуть:

особам з інвалідністю (першої-другої групи або інвалідністю з дитинства);

людям похилого віку (від 65 років);

самотнім матерям, батькам чи опікунам неповнолітніх дітей;

вагітним жінкам чи годуючим матерям з дітьми віком до трьох років;

матерям/батькам прийомних неповнолітніх дітей;

людям з важкими хворобами (необхідне високовартісне лікування);

багатодітним сім'ям (від трьох неповнолітніх дітей).

Важливою умовою у праві на отримання грошової допомоги є факт того, що домогосподарство раніше не мало аналогічної допомоги від інших українських чи іноземних організацій.

Також потрібно, щоб внутрішньо переміщені особи (ВПО) були зареєстровані після 24 лютого 2022 року.

Організатори будуть звертати увагу на рівень доходу заявників. Він не повинен перевищувати 6,16 тис. грн. на одну особу.

Куди звертатися та які необхідні документи

Громадяни, які підпадають під вищевказані вимоги, повинні заздалегідь підготувати спеціальний пакет документів для реєстрації. Так, заявники мають подати:

паспорт громадянина (оригінал);

ідентифікаційний код (оригінал);

довідку внутрішнього переселенця;

рахунок ІBAN;

документи, що підтверджують критерії вразливості;

довідку про доходи з податкової служби, або довідки ОК-5 та ОК-7 (отримані в Дії або на сайті Пенсійного фонду), або довідку з ПФУ або Фонду соціальногострахування про отримання пенсій та соцвиплат, або довідку/заяву ФОП з декларацією про доходи (квартально). Також можна надати довідку про доходи з Державної податкової служби.

Для охочих долучитися до програми та дізнатися про неї більше доступні наступні контакти:

телефон для довідок +380 (99) 113 35 36;

гаряча лінія для подання зауважень, пропозицій, скарг: 0 800 336 734 (Пн-Пт з 9:30 до 16:00);

електронна скринька: feedback@caritas.ua;

форма зворотного зв'язку на сайті Карітас України.

