Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Грошова допомога від Карітас на зиму — хто зможе отримати

Грошова допомога від Карітас на зиму — хто зможе отримати

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 08:00
Виплати від Карітас — хто і де зможе отримати фіндопомогу на зиму
Людина тримає грошові купюри та гаманець. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В одному з українських регіонів стартувала реєстрація на надання грошової допомоги на зимовий період для вразливих категорій громадян. Кошти надасть благодійний фонд "Карітас Суми" за підтримки Catholic Relief Services.

Про це повідомляє пресслужба фонду у Facebook.

Реклама
Читайте також:

Детальніше про програму допомоги на зиму

Йдеться про реалізацію проєкту "Допомога на теплу зиму для постраждалих внаслідок війни в Україні".

За інформацією пресцентру фонду, фінансову допомогу отримають домогосподарства в сільській місцевості Вільшанської та Недригайлівської територіальних громад у Сумській області. 

Претенденти на допомогу повинні відповідати критеріям вразливості. Кошти нададуть:

  • особам з інвалідністю (першої-другої групи або інвалідністю з дитинства);
  • людям похилого віку (від 65 років);
  • самотнім матерям, батькам чи опікунам неповнолітніх дітей;
  • вагітним жінкам чи годуючим матерям з дітьми віком до трьох років;
  • матерям/батькам прийомних неповнолітніх дітей;
  • людям з важкими хворобами (необхідне високовартісне лікування);
  • багатодітним сім'ям (від трьох неповнолітніх дітей).

Важливою умовою у праві на отримання грошової допомоги є факт того, що домогосподарство раніше не мало аналогічної допомоги від інших українських чи іноземних організацій.

Також потрібно, щоб  внутрішньо переміщені особи (ВПО) були зареєстровані після 24 лютого 2022 року.

Організатори будуть звертати увагу на рівень доходу заявників. Він не повинен перевищувати 6,16 тис. грн. на одну особу. 

Куди звертатися та які необхідні документи

Громадяни, які підпадають під вищевказані вимоги, повинні заздалегідь підготувати спеціальний пакет документів для реєстрації. Так, заявники мають подати:

  • паспорт громадянина (оригінал);
  • ідентифікаційний код (оригінал);
  • довідку внутрішнього переселенця;
  • рахунок ІBAN;
  • документи, що підтверджують критерії вразливості;
  • довідку про доходи з податкової служби, або довідки ОК-5 та ОК-7 (отримані в Дії або на сайті Пенсійного фонду), або довідку з ПФУ або Фонду соціальногострахування про отримання пенсій та соцвиплат, або довідку/заяву ФОП з декларацією про доходи (квартально). Також можна надати довідку про доходи з Державної податкової служби.   

Для охочих долучитися до програми та дізнатися про неї більше доступні наступні контакти:

  • телефон для довідок +380 (99) 113 35 36;
  • гаряча лінія для подання зауважень, пропозицій, скарг: 0 800 336 734 (Пн-Пт з 9:30 до 16:00);
  • електронна скринька: feedback@caritas.ua;
  • форма зворотного зв'язку на сайті Карітас України. 

Раніше ми писали, що українці невдовзі зможуть зареєструватися  на грошову допомогу від Норвезької ради у справах біженців в Україні. Йдеться про суму виплати у 10,8 тис. грн. 

Також ми розповідали, що у Вінниці та області стартувала програма "Право на бізнес: курс для підприємців". В її рамках громадянам нададуть до 3 тис. доларів. 

виплати фінансова допомога гроші матеріальна допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації