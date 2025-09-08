Виплати від Caritas Ukraine — хто отримає гранти на навчання та бізнес

Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В одному з міст вразливі громадяни зможуть взяти участь у проєкті фінансової підтримки на відкриття бізнесу та допомоги в працевлаштуванні. Зокрема, програмою передбачені гранти для опанування нової справи або підвищення кваліфікації.

Про це повідомляє пресслужба благодійного фонду "Карітас-Житомир" у соцмережі Facebook.

Гранти на навчання та бізнес від Caritas Ukraine

Йдеться про реалізацію проєкту "SUN. Зміцнюємо Україну зараз" за підтримки європейських партнерів у Житомирському регіоні. Він передбачає надання можливості для вразливих учасників проєкту отримати фінансову підтримку. Допомогу нададуть батькам учнів низки ліцеїв.

"Це не просто допомога — це інвестиція у ваше майбутнє та майбутнє вашої родини! Зробіть крок — і відкрийте двері до нових можливостей, фінансової стабільності та впевненості у завтрашньому дні", — йдеться у повідомленні.

В рамках програми громадяни зможуть отримати:

Допомогу в працевлаштуванні — йдеться про короткостроковий підробіток чи стабільну зайнятість. Безплатну професійну освіту та перекваліфікацію — учасники зможуть опанувати професію кухаря, кондитера, бухгалтера, водія, флориста, перукаря, майстра манікюру, зварювальника, верстатника та багато інших напрямів. Грантову підтримку для мікробізнесу.

Зокрема, громадяни зможуть отримати кошти на власну справу (на чинну чи започаткування нової). Участь зможуть взяти ті, хто займається:

вирощуванням овочів, худоби, птиці;

бджільництвом, молочною чи м’ясною продукцією;

випічкою, кулінарією, напівфабрикатами;

наданням послуг перевезення чи доставки;

меблярством, ремонтом техніки;

сферою краси та здоров’я.

Хто саме зможе взяти учать у проєкті

Як повідомляють організатори, допомогу зможуть отримати батьки учнів низки ліцеїв. Йдеться про такі заклади:

Ліцей №4 в м. Житомир;

Ліцей №24 в м. Житомир;

Левківський ліцей;

Тетерівський ліцей;

Троковицький ліцей.

Оголошення. Джерело: БФ "Карітас-Житомир"

Проєкт реалізують за фінпідтримки Caritas Österreich через Austrian Development Agency та NACHBAR IN NOT у співпраці з Caritas Ukraine.

Раніше ми писали, що UNHCR Ukraine реєструє громадян на надання багатоцільової грошової допомоги у вересні 2025 року. Розмір виплат становить майже 11 тис. грн.

Також ми розповідали, що українці можуть отримати кошти від WFP на започаткування, розширення або відновлення діяльності. В рамках проєкту доступні гранти до 5 тис. доларів.