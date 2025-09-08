Виплати від Caritas Ukraine — хто отримає гранти на навчання та бізнес

Caritas Ukraine надасть гранти на навчання та бізнес — деталі
В одному з міст вразливі громадяни зможуть взяти участь у проєкті фінансової підтримки на відкриття бізнесу та допомоги в працевлаштуванні. Зокрема, програмою передбачені гранти для опанування нової справи або підвищення кваліфікації.
Про це повідомляє пресслужба благодійного фонду "Карітас-Житомир" у соцмережі Facebook.
Гранти на навчання та бізнес від Caritas Ukraine
Йдеться про реалізацію проєкту "SUN. Зміцнюємо Україну зараз" за підтримки європейських партнерів у Житомирському регіоні. Він передбачає надання можливості для вразливих учасників проєкту отримати фінансову підтримку. Допомогу нададуть батькам учнів низки ліцеїв.
"Це не просто допомога — це інвестиція у ваше майбутнє та майбутнє вашої родини! Зробіть крок — і відкрийте двері до нових можливостей, фінансової стабільності та впевненості у завтрашньому дні", — йдеться у повідомленні.
В рамках програми громадяни зможуть отримати:
- Допомогу в працевлаштуванні — йдеться про короткостроковий підробіток чи стабільну зайнятість.
- Безплатну професійну освіту та перекваліфікацію — учасники зможуть опанувати професію кухаря, кондитера, бухгалтера, водія, флориста, перукаря, майстра манікюру, зварювальника, верстатника та багато інших напрямів.
- Грантову підтримку для мікробізнесу.
Зокрема, громадяни зможуть отримати кошти на власну справу (на чинну чи започаткування нової). Участь зможуть взяти ті, хто займається:
- вирощуванням овочів, худоби, птиці;
- бджільництвом, молочною чи м’ясною продукцією;
- випічкою, кулінарією, напівфабрикатами;
- наданням послуг перевезення чи доставки;
- меблярством, ремонтом техніки;
- сферою краси та здоров’я.
Хто саме зможе взяти учать у проєкті
Як повідомляють організатори, допомогу зможуть отримати батьки учнів низки ліцеїв. Йдеться про такі заклади:
- Ліцей №4 в м. Житомир;
- Ліцей №24 в м. Житомир;
- Левківський ліцей;
- Тетерівський ліцей;
- Троковицький ліцей.
Проєкт реалізують за фінпідтримки Caritas Österreich через Austrian Development Agency та NACHBAR IN NOT у співпраці з Caritas Ukraine.
