Выплаты от Каритас на зиму — кому предоставят средства на покупку дров и на оплату услуг ЖКХ

В одной из украинских областей, регулярно страдающей от российских обстрелов, заработала программа зимней денежной помощи для уязвимых категорий граждан. В ее рамках станет возможным обеспечение своих домов отоплением в холодный период.

Об этом сообщает пресс-служба благотворительного фонда "Каритас Харьков" в Facebook.

Кто и где сможет получить помощь на зиму

Как отмечается, финансовую помощь окажет БФ "Каритас Харьков" при поддержке Catholic Relief Services в Харьковской области, где из-за обстрелов РФ не только отсутствует свет, но и появляются проблемы с отоплением домов. В связи с этим целью проекта является обеспечение внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) или пострадавших от войны местных жителей возможностью отапливать свои дома зимой.

Финансовую помощь получат жители Золочевской и Печенежской громады, которые пострадали от российской агрессии с начала полномасштабного вторжения.

Выплаты будут предоставлены для поддержки домохозяйств в зимний период на:

Покупку твердого топлива (дрова, уголь, брикеты). Оплату жилищно-коммунальных услуг (газ и электроэнергия).

Объявления. Источник: БФ "Каритас Харьков"

Как жителям Харьковщины присоединиться к проекту

По информации благотворительного фонда "Каритас Харьков", граждане, желающие принять участие в программе, могут позвонить на горячую линию. Специалисты уточнят критерии отбора и ответят на все важные вопросы, связанные с программой.

Жители вышеуказанных громад Харьковской области, которые нуждаются в поддержке, могут звонить в будни в период с 9:30 до 16:00 по следующему номеру: 0-800-336-734.

Проект реализуется при финансовой поддержке официальной международной гуманитарной организации Католического сообщества Соединенных Штатов, оказывающей помощь нуждающимся людям во всем мире, Catholic Relief Services (CRS).

