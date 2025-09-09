Видео
Главная Финансы Зимняя помощь от Каритас — кто и где сможет получить деньги

Зимняя помощь от Каритас — кто и где сможет получить деньги

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 08:00
Выплаты от Каритас на зиму — кому предоставят средства на покупку дров и на оплату услуг ЖКХ
Человек достает денежные купюры из кошелька. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В одной из украинских областей, регулярно страдающей от российских обстрелов, заработала программа зимней денежной помощи для уязвимых категорий граждан. В ее рамках станет возможным обеспечение своих домов отоплением в холодный период.

Об этом сообщает пресс-служба благотворительного фонда "Каритас Харьков" в Facebook.

Читайте также:

Кто и где сможет получить помощь на зиму

Как отмечается, финансовую помощь окажет БФ "Каритас Харьков" при поддержке Catholic Relief Services в Харьковской области, где из-за обстрелов РФ не только отсутствует свет, но и появляются проблемы с отоплением домов. В связи с этим целью проекта является обеспечение внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) или пострадавших от войны местных жителей возможностью отапливать свои дома зимой.

Финансовую помощь получат жители Золочевской и Печенежской громады, которые пострадали от российской агрессии с начала полномасштабного вторжения.

Выплаты будут предоставлены для поддержки домохозяйств в зимний период на:

  1. Покупку твердого топлива (дрова, уголь, брикеты).
  2. Оплату жилищно-коммунальных услуг (газ и электроэнергия).
допомога українцям
Объявления. Источник: БФ "Каритас Харьков"

Как жителям Харьковщины присоединиться к проекту

По информации благотворительного фонда "Каритас Харьков", граждане, желающие принять участие в программе, могут позвонить на горячую линию. Специалисты уточнят критерии отбора и ответят на все важные вопросы, связанные с программой.

Жители вышеуказанных громад Харьковской области, которые нуждаются в поддержке, могут звонить в будни в период с 9:30 до 16:00 по следующему номеру: 0-800-336-734.

Проект реализуется при финансовой поддержке официальной международной гуманитарной организации Католического сообщества Соединенных Штатов, оказывающей помощь нуждающимся людям во всем мире, Catholic Relief Services (CRS).

Напомним, БФ "Право на защиту" начал регистрацию граждан на выплату помощи от УВКБ ООН еще в одном из городов. Речь идет о выплате 10,8 тыс. грн.

Также мы писали, что в одном из регионов стартует проект финподдержки граждан. Гранты предоставят на открытие бизнеса и трудоустройство.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
