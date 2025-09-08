Виплати для ВПО — кому доступна допомога від УВКБ ООН у вересні

Виплати від УВКБ ООН — кому доступні 10,8 тис. грн у вересні
Благодійний фонд "Право на захист", що є партнером Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), почав реєстрацію громадян на виплату грошової допомоги ще в одному з українських міст. Йдеться про виплату коштів, що охопить тримісячний період.
Про це повідомляє пресслужба представників УВКБ ООН.
Хто зможе взяти участь у програмі підтримки від УВКБ ООН
Йдеться про можливість для жителів міста Кременчук Полтавської області подати заявку на електронну чергу в реєстраційний центр програми "Грошова допомога від УВКБ ООН". Через обмежені фінансові можливості організація реєструє громадян не в усіх регіонах та не на постійній основі, а після опрацювання попередніх заявок.
Подати заявки на фінансову допомогу зможуть родини за умов:
- відсутності допомоги від міжнародних організацій за останні три місяці;
- раніше не отримували грошову допомогу від УВКБ ООН;
- дохід домогосподарства менший за 5,4 тис. грн на члена родини.
Також важливо, щоб родина підпадала під одну з категорій:
- внутрішні переселенці (протягом останніх шести місяців з дати переміщення через агресію РФ);
- громадяни, які повернулись на свої місця постійного проживання після вимушеного виїзду в іншу область/країну через воєнні дії з 24 лютого 2022 року.
Окрім того, необхідно мати хоча б один із наступних критеріїв вразливості:
- у родині є лише один із батьків (батько чи мати) з однією дитиною або кількома неповнолітніми дітьми або з громадянами похилого віку (від 55 років);
- родину очолює один самотній чи кілька самотніх громадян похилого віку (від 55 років) або громадянин похилого віку з неповнолітніми дітьми;
- родини, які мають одну чи кілька осіб з особливими потребами: мають інвалідність, хронічні захворювання (проте перелік не обмежується лише цими критеріями особливих потреб).
Як подати заявку для участі у програмі
Як зазначається, громадяни, які хочуть взяти участь у програмі, можуть заповнити спеціальну анкету для отримання номера.
"Збір даних проводитиметься по декілька номерів в прийомний день. Прийомні дні, а також з якого по який номер відбудеться прийом осіб, буде опубліковано в цьому телеграм-каналі", — йдеться у повідомленні.
З питань консультації можна звертатися на гарячу лінію УВКБ ООН: 0 800 307 711.
