Виплати для ВПО — кому доступна допомога від УВКБ ООН у вересні

Людина тримає грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Благодійний фонд "Право на захист", що є партнером Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), почав реєстрацію громадян на виплату грошової допомоги ще в одному з українських міст. Йдеться про виплату коштів, що охопить тримісячний період.

Про це повідомляє пресслужба представників УВКБ ООН.

Реклама

Читайте також:

Хто зможе взяти участь у програмі підтримки від УВКБ ООН

Йдеться про можливість для жителів міста Кременчук Полтавської області подати заявку на електронну чергу в реєстраційний центр програми "Грошова допомога від УВКБ ООН". Через обмежені фінансові можливості організація реєструє громадян не в усіх регіонах та не на постійній основі, а після опрацювання попередніх заявок.

Подати заявки на фінансову допомогу зможуть родини за умов:

відсутності допомоги від міжнародних організацій за останні три місяці;

раніше не отримували грошову допомогу від УВКБ ООН;

дохід домогосподарства менший за 5,4 тис. грн на члена родини.

Також важливо, щоб родина підпадала під одну з категорій:

внутрішні переселенці (протягом останніх шести місяців з дати переміщення через агресію РФ);

громадяни, які повернулись на свої місця постійного проживання після вимушеного виїзду в іншу область/країну через воєнні дії з 24 лютого 2022 року.

Окрім того, необхідно мати хоча б один із наступних критеріїв вразливості:

у родині є лише один із батьків (батько чи мати) з однією дитиною або кількома неповнолітніми дітьми або з громадянами похилого віку (від 55 років);

родину очолює один самотній чи кілька самотніх громадян похилого віку (від 55 років) або громадянин похилого віку з неповнолітніми дітьми;

родини, які мають одну чи кілька осіб з особливими потребами: мають інвалідність, хронічні захворювання (проте перелік не обмежується лише цими критеріями особливих потреб).

Як подати заявку для участі у програмі

Як зазначається, громадяни, які хочуть взяти участь у програмі, можуть заповнити спеціальну анкету для отримання номера.

"Збір даних проводитиметься по декілька номерів в прийомний день. Прийомні дні, а також з якого по який номер відбудеться прийом осіб, буде опубліковано в цьому телеграм-каналі", — йдеться у повідомленні.

З питань консультації можна звертатися на гарячу лінію УВКБ ООН: 0 800 307 711.

Раніше ми писали, що Caritas Ukraine надасть гранти на навчання та бізнес в одному з регіонів. Кошти отримають вразливі громадяни.

Також ми розповідали, що UNHCR Ukraine надасть громадянам шанс отримати багатоцільову фіндопомогу у вересні 2025 року. Розмір виплат становитиме близько 11 тис. грн.