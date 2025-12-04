Допомога на зимовий період — де і кому доступна програма від Карітас

Жінка тримає дрова. Фото: Freepik

У грудні 2025 року в одному з прифронтових регіонів громадяни зможуть долучитися до нового проєкту з підтримки людей, які постраждали через війну та потребують додаткової допомоги у зимовий сезон. Її реалізує благодійний фонд "Карітас Краматорськ".

Про це йдеться у повідомленні пресслужби організації.

Що передбачає зимова допомога від Карітас

Як зазначається, БФ "Карітас Краматорськ" вже реалізує новий проєкт підтримки громадян, яких торкнулась війна, у зимовий період.

Проєкт передбачає надання твердого палива родинам та окремим громадянам, що потрапили у складні життєві обставини. Очікується, що така підтримка допоможе забезпечити тепло, безпеку та стабільність у холодні місяці, адже в цей час є критична потреба в надійних умовах проживання.

"Наша діяльність ґрунтується на принципах людяності, підтримки та турботи, адже кожна сім’я, яка пережила наслідки війни, заслуговує на тепло та надійність у своїй оселі", — йдеться у повідомленні.

Підхід у наданні допомоги та контакти

Фонд приділятиме особливу увагу кожному отримувачу допомоги, забезпечуючи комплексний та відповідальний підхід, дотримуючись:

Справедливості та прозорості: процес відбору громадян, які мають право на підтримку, здійснюється відповідно до критеріїв та процедур, що є гарантією рівних можливостей для всіх заявників. Аналізу потреб: перед ухваленням рішення ретельно вивчать соціально-економічні умови домогосподарств, щоб надана допомога була максимально доречною та відповідала справжнім потребам. Супроводу на всіх етапах: заявники отримають підтримку упродовж всього процесу її надання. Поваги та конфіденційності: у роботі з кожним претендентом Фонд дотримується принципів поваги до людської гідності, гарантуючи захист та конфіденційність персональних даних.

Проєкт реалізують завдяки підтримці Гуманітарного фонду для України (UHF).

Інформацію щодо допомоги можна уточнити за номером +380509252972.

