Виплати на тверде паливо — хто і де отримає грошову допомогу від Карітас

Жителі Харківської області зможуть отримати кілька видів підтримки від представництва міжнародної благодійної організації "Карітас України". Зокрема, громадянам нададуть грошову допомогу на придбання твердого палива на зимовий період.

Про це повідомляє пресслужба благодійного фонду "Карітас Харків" у Telegram.

Які види підтримки надасть Карітас України

Як зазначається, йдеться про реалізацію проєкту "Гуманітарна відповідь на критичні потреби постраждалих від війни людей під час підготовки до зими 2025–2026", покликаного надати допомогу для вразливих домогосподарств з метою підготовки до холодів та зменшення фінансового навантаження.

В рамках проєкту передбачається надання таких видів підтримки:

грошової допомоги на купівлю твердого палива (вразливим домогосподарствам у громадах області);

фінансової допомоги на оплату житлово-комунальних послуг (домогосподарствам Ізюмської громади);

дрова в натуральному вигляді (для мешканців місць тимчасового проживання).

Скористатися допомогою зможуть вразливі категорії населення:

громадяни з інвалідністю/члени домогосподарств з особами з інвалідністю;

люди з важким хворобами/члени домогосподарств з громадянами з серйозними захворюваннями;

самотні особи похилого віку (від 60 років)/домогосподарства, куди входять тільки літні люди, у яких немає підтримки від рідних;

самотні матір/батько або опікуни дітей віком від 18 років;

багатодітні сім'ї (від трьох неповнолітніх дітей);

вагітні жінки/матері з дітьми до трьох років;

жінки, які очолюють домогосподарств.

Де діятиме проєкт допомоги

За інформацією пресслужби благодійного фонду "Карітас Харків", проєкт діятиме в таких громадах:

Мерефʼянській;

Височанській;

Нововодолазькій;

Вільхівській;

Пісочинській;

в Ізюмі (комунпослуги).

Реалізація проєкту стала можлива за підтримки Гуманітарного фонду для України та Управління ООН з координації гуманітарних справ.

