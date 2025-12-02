Виплати для родин з дітьми — де відкрили реєстрацію на допомогу у грудні

Допомога у грудні — де родинам з дітьми нададуть підтримку
Деякі родини з дітьми, які постраждали від російської агресії, можуть отримати багатоцільову грошову допомогу у грудні 2025 року. Для цього необхідно долучитися до відповідної програми, що реалізує благодійний фонд "Посмішка ЮА".
Про це інформує пресслужба Херсонського центру "Вільні разом" в м. Одеса.
Детальніше про фіндопомогу для родин з дітьми
Йдеться про надання допомоги у рамках проєкту "Посилення стійкості та добробуту дітей і молоді, які постраждали від конфлікту в Україні" в місті Одеса.
Як зазначається, на підтримку можуть розраховувати домогосподарства з дітьми, які постраждали або стали свідками гендерно зумовленого чи домашнього насильства, та одночасно вважаються постраждалими від воєнних дій. Потрібно належати до однієї з таких груп:
- Внутрішні переселенці, які були змушені залишити свої оселі та переїхати в інший регіон.
- Жителі (колишні мешканці) територій, де досі тривають (велися) бойові дії, чи нині окупованих.
- Громадяни, які стали жертвами катувань чи полону з боку російських окупантів.
- Ветерани та родини загиблих чи зниклих військових, колишні учасники бойових дій та їхні родичі (перша черга споріднення).
- Діти, які постраждали внаслідок воєнних дій, та мають офіційний статус "Дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів".
Як отримати грошову допомогу в Одесі
Родини з дітьми, як бажають долучитися до програми, що реалізує благодійний фонд "Посмішка ЮА", повинні заповнити спеціальну анкету. Там необхідно внести вичерпну інформацію про себе та ситуацію, в яку потрапили через війну.
"Будь ласка, заповніть цю форму максимально повно. Ваші дані є конфіденційними та будуть використані виключно для оцінки відповідності критеріям програм", — уточнили у фонді.
Програма поширюється виключно на громадян, які нині перебувають в Одесі.
