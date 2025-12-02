Відео
Допомога у грудні — де родинам з дітьми нададуть підтримку

Допомога у грудні — де родинам з дітьми нададуть підтримку

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 13:00
Виплати для родин з дітьми — де відкрили реєстрацію на допомогу у грудні
Дорослі з дітьми. Фото: УНІАН

Деякі родини з дітьми, які постраждали від російської агресії, можуть отримати багатоцільову грошову допомогу у грудні 2025 року. Для цього необхідно долучитися до відповідної програми, що реалізує благодійний фонд "Посмішка ЮА". 

Про це інформує пресслужба Херсонського центру "Вільні разом" в м. Одеса.

Читайте також:

Детальніше про фіндопомогу для родин з дітьми

Йдеться про надання допомоги у рамках проєкту "Посилення стійкості та добробуту дітей і молоді, які постраждали від конфлікту в Україні" в місті Одеса.

Як зазначається, на підтримку можуть розраховувати домогосподарства з дітьми, які постраждали або стали свідками гендерно зумовленого чи домашнього насильства, та одночасно вважаються постраждалими від воєнних дій. Потрібно належати до однієї з таких груп:

  1. Внутрішні переселенці, які були змушені залишити свої оселі та переїхати в інший регіон.
  2. Жителі (колишні мешканці) територій, де досі тривають (велися) бойові дії, чи нині окупованих.
  3. Громадяни, які стали жертвами катувань чи полону з боку російських окупантів.
  4. Ветерани та родини загиблих чи зниклих військових, колишні учасники бойових дій та їхні родичі (перша черга споріднення).
  5. Діти, які постраждали внаслідок воєнних дій, та мають офіційний статус "Дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів".

Як отримати грошову допомогу в Одесі

Родини з дітьми, як бажають долучитися до програми, що реалізує благодійний фонд "Посмішка ЮА", повинні заповнити спеціальну анкету. Там необхідно внести вичерпну інформацію про себе та ситуацію, в яку потрапили через війну. 

"Будь ласка, заповніть цю форму максимально повно. Ваші дані є конфіденційними та будуть використані виключно для оцінки відповідності критеріям програм", — уточнили у фонді.

Програма поширюється виключно на громадян, які нині перебувають в Одесі.

Раніше повідомлялося, що у Мінцифри пояснили, коли надійде одноразова допомога у 6,5 тис. грн. Йдеться про виплати за програмою "Зимова підтримка". 

Ще ми писали, що в одній з областей громадяни можуть отримати від БО "Карітас України". Зокрема, нададуть гроші на купівлю дров та оплату комуналки.  

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
