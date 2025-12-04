Помощь на зимний период — где и кому доступна программа от Каритас

Женщина держит дрова. Фото: Freepik

В декабре 2025 года в одном из прифронтовых регионов граждане смогут присоединиться к новому проекту по поддержке людей, пострадавших из-за войны и нуждающихся в дополнительной помощи в зимний сезон. Его реализует благотворительный фонд "Каритас Краматорск".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации.

Что предусматривает зимняя помощь от Каритас

Как отмечается, БФ "Каритас Краматорск" уже реализует новый проект поддержки граждан, которых коснулась война, в зимний период.

Проект предусматривает предоставление твердого топлива семьям и отдельным гражданам, попавшим в сложные жизненные обстоятельства. Ожидается, что такая поддержка поможет обеспечить тепло, безопасность и стабильность в холодные месяцы, ведь в это время есть критическая потребность в надежных условиях проживания.

"Наша деятельность основывается на принципах человечности, поддержки и заботы, ведь каждая семья, которая пережила последствия войны, заслуживает тепла и надежности в своем доме", — говорится в сообщении.

Подход в оказании помощи и контакты

Фонд будет уделять особое внимание каждому получателю помощи, обеспечивая комплексный и ответственный подход, придерживаясь:

Справедливости и прозрачности: процесс отбора граждан, имеющих право на поддержку, осуществляется в соответствии с критериями и процедурами, что является гарантией равных возможностей для всех заявителей. Анализа потребностей: перед принятием решения тщательно изучают социально-экономические условия домохозяйств, чтобы предоставленная помощь была максимально уместной и соответствовала настоящим потребностям. Сопровождения на всех этапах: заявители получат поддержку на протяжении всего процесса ее предоставления. Уважения и конфиденциальности: в работе с каждым претендентом Фонд придерживается принципов уважения к человеческому достоинству, гарантируя защиту и конфиденциальность персональных данных.

Проект реализуют благодаря поддержке Гуманитарного фонда для Украины (UHF).

Информацию о помощи можно уточнить по телефону +380509252972.

