Виплати для українців від УВКБ ООН — де відкрили реєстрацію на надання 10,8 тис. грн у грудні

Жінки похилого віку. Фото: УНІАН

У грудні 2025 року жителі міста Суми мають можливість подати заявки на отримання грошової допомоги від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Надання виплат передбачене на тримісячний період і здійснюватиметься одним траншем.

Про це повідомляє пресслужба УВКБ ООН на своєму каналі в Telegram.

Кому буде доступна допомога у грудні

Згідно з повідомленням пресцентру організації, програма фінансової підтримки для населення від УВКБ ООН реалізується в низці громад Сумської області, що межує з країною-агресоркою. Вона орієнтована на найбільш вразливі категорії громадян, які постраждали від наслідків війни. Зокрема, у Сумах допомога буде доступна для:

Переселенців, яким надано офіційний статус та мають документ з підтвердженням переміщення (статус переселенця не перевищує шести місяців). Важливою умовою є те, що претенденти не повинні отримувати фінпідтримку від інших організацій упродовж останніх трьох місяців. Біженців, як прибули з інших країн на попереднє місце проживання після вимушеного виїзду у зв'язку з бойовими діями (для підтвердження відповідного статусу потрібен документ із засвідченням факту виїзду). Заявники не повинні отримувати виплати від інших фондів за три місяці до моменту подачі заявки.

Окрім юридичного статусу, організатори будуть враховувати рівень доходів домогосподарства. Згідно з правилами, сума доходу на одного члена сім’ї має бути в межах 5,4 тис. грн. Додатково претенденти мають підпадати під одну з таких категорій вразливості:

родини, де вихованням дітей займається один із батьків, на утриманні є люди старшого віку від 55 років;

домогосподарства, очолювані громадянами віком від 55 років;

родини, де проживають самотні особи старшого віку, які виховують малолітніх дітей;

домогосподарства, у складі яких є громадяни з інвалідністю чи хронічними хворобами, підтвердженими медичними висновками.

Правила оформлення допомоги у Сумах

Реєстрація на участь у програмі для тих, хто підпадає під вимоги програми, доступна вже в грудні. Подавати заявки можна лише за попереднім записом. Для цього жителям Сум потрібно зателефонувати за таким номером пункту збору даних: 063 182 68 38.

В організації наголосили, що прийом у форматі "живої черги" здійснюватися не буде. Після попереднього запису заявникам надійде дзвінок від працівників пункту збору даних, які поінформують точну дату та час індивідуального прийому.

Щодо розміру виплат, то кожен член родини, який відповідатиме критеріям програми, отримає фіндопомогу у розмірі 10,8 тис. грн. Виплату здійснять одним траншем, що покриє тримісячний період підтримки.

"Нагадуємо, що реєстрація на грошову допомогу від УВКБ ООН, у місті Суми, за адресою вул. Революції Гідності, 15, здійснюється виключно за попереднім записом в чергу на прийом. Прийом за живою чергою відбуватись не буде", — йдеться у повідомленні.

Раніше ми розповідали, що наприкінці року жителі одного з міст мають змогу оформити виплату у майже 11 тис. грн. Реєструє на надання допомоги БФ "Право на захист".

Ще повідомлялося, що у Київській, Чернігівській та Сумській областях діє програма підтримки бізнесу. В її рамках мікропідприємствам виплачують до 7 тис. євро, а малим підприємствам — до 20 тис. євро.