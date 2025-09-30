Виплати від ЮНІСЕФ на опалювальний сезон — хто з родин отримає по 20 тис. грн

Людина тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE

У 2025 році українські родини з дітьми з прифронтових районів отримають допомогу на опалювальний сезон у розмірі майже 20 тис. грн. Виплати надасть Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ/UNICEF) за фінансової підтримки Посольства Німеччини в Києві.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію організації у соцмережі Facebook.

Реклама

Читайте також:

Умови зимової допомоги від ЮНІСЕФ у 2025 році

За даними UNICEF, вже понад 21 тисяча родин з дітьми з прифронтових районів отримали підтримку на проходження зимового періоду (2025-2026).

"21 465 сімей, які живуть у межах 10 км від лінії фронту, вже отримали грошову допомогу від ЮНІСЕФ. Ця підтримка допоможе підготуватися до чергової складної зими — подбати про тепло, необхідні речі для дітей та інші важливі потреби", — йдеться у повідомленні.

За умовами програми, ЮНІСЕФ забезпечить допомогою громадян, які мешкають у 0-20 км від фронту.

Кошти нададуть тим, хто був зареєстрований та пройшов перевірку фондом у минулі хвилі надання фінансової допомоги:

До 10 км від лінії фронту — для родин з дітьми, раніше зареєстрованих фондом. У 10-20 км від лінії фронту — самотнім матерям чи батькам, багатодітним родинам (де є більш ніж троє дітей), родинам з дітьми з інвалідністю.

Реалізація програми допомоги від ЮНІСЕФ торкнеться таких регіонів:

Чернігівського;

Дніпропетровського;

Донецького;

Харківського;

Херсонського;

Сумського;

Запорізького.

Сума допомоги для родин та контакти

Відповідно до правил програми ЮНІСЕФ, сума допомоги на зимовий період для кожного домогосподарства, що підпало під критерії незалежно від кількості дітей, становить 19,4 тис. грн.

За словами організаторів, якщо родина відповідає критеріям, то кошти надійдуть у вересні-жовтні 2025 року.

Також ЮНІСЕФ надасть допомогу для міст для забезпечення централізованого опалення під час воєнного стану у вигляді ремонтів, заміни труб, встановлення мобільних котелень.

Деталі щодо програми можна уточити за таким контактом у будні з 08:00 до 20:00, у суботу з 09:00 до 18:00: 0 800 600 017.

Раніше ми писали про реєстрацію громадян на програму УВКБ ООН. В її рамках можна отримати майже 11 тис. грн за три місяці.

Також повідомляли про те, що родини у Києві, домівки яких пошкоджено через обстріли, можуть отримати фіндопомогу до 40 тис. грн. Для цього необхідно підготувати документи та подати заяву.