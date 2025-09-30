Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Гроші від УВКБ ООН — кому і де виплачують по 11 тис. грн восени

Гроші від УВКБ ООН — кому і де виплачують по 11 тис. грн восени

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 08:00
Виплати від УВКБ ООН — де вразливі групи українців можуть отримати по 11 тис. грн
Людина тримає грошові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE

В одному з українських прифронтових міст стартувала реєстрація на програму допомоги, що передбачає надання майже 11 тис. грн за три місяці. Її реалізує представництво Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

Про це інформує пресслужба організації у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Кому передбачена грошова допомога від УВКБ ООН восени

Як зазначають організатори у повідомленні, одноразовою фіндопомогою можуть скористатися дві категорії людей у місті Охтирка Сумської області, які постраждали від війни. Йдеться про:

  • внутрішніх переселенців, якщо термін переміщення не перевищує останні шість місяців по країні;
  • біженців, яким довелося рятуватися від війни за кордоном, та повернулися додому.

Важлива відсутність подібної підтримки від інших гуманітарних організацій упродовж останніх трьох місяців, а дохід в сім'ї не має перевищувати 5,4 тис. грн за місяць на одну людину.

Також необхідно мати хоча б один з критеріїв вразливості. А саме:

  • неповна сім'я, де є самотній батько чи матір, які виховують малолітніх дітей, чи є люди похилого віку;
  • особа старшого віку, якій від 55 років, або якщо самостійно виховують неповнолітніх дітей;
  • в родині є люди з особливими потребами (тяжкі хвороби/групи інвалідності).

Розмір фінансової допомоги та як отримати

Розмір грошової допомоги становить 3,6 тис. грн щомісяця на кожного члена родини, які виплачуватимуть протягом трьох місяців. Однак нарахують суму одним траншем у розмірі 10,8 тис. грн.

Подавати заявки на виплати у м. Охтирка на середу, 1 жовтня 2025 року, можна, попередньо записавшись за номером телефону: 063 182 68 38. Організатори самі запросять на особисту зустріч, якщо людина відповідатиме вимогам для видачі допомоги за адресою: вул. Паркова, 2А.

Під час реєстрації  при собі потрібно мати документи:

  • паспорт, свідоцтва про народження дітей;
  • ідентифікаційний код;
  • довідку переселенця;
  • номер банківської карти;
  • довідку, що підтверджує належність до категорії вразливості;
  • номер телефону.

Раніше ми писали, що на Дніпропетровщині реалізують програму допомоги від БФ "Право на Захист". Вона передбачає надання коштів на опалювальний сезон.   

Також ми розповідали, що власники пошкоджених від обстрілів домівок можуть отримати фіндопомогу від 10 до 40 тис. грн. Такою підтримкою можуть скористатися мешканці Києва. 

виплати фінансова допомога гроші матеріальна допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації