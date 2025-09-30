Виплати від УВКБ ООН — де вразливі групи українців можуть отримати по 11 тис. грн

Людина тримає грошові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE

В одному з українських прифронтових міст стартувала реєстрація на програму допомоги, що передбачає надання майже 11 тис. грн за три місяці. Її реалізує представництво Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

Про це інформує пресслужба організації у Telegram.

Кому передбачена грошова допомога від УВКБ ООН восени

Як зазначають організатори у повідомленні, одноразовою фіндопомогою можуть скористатися дві категорії людей у місті Охтирка Сумської області, які постраждали від війни. Йдеться про:

внутрішніх переселенців, якщо термін переміщення не перевищує останні шість місяців по країні;

біженців, яким довелося рятуватися від війни за кордоном, та повернулися додому.

Важлива відсутність подібної підтримки від інших гуманітарних організацій упродовж останніх трьох місяців, а дохід в сім'ї не має перевищувати 5,4 тис. грн за місяць на одну людину.

Також необхідно мати хоча б один з критеріїв вразливості. А саме:

неповна сім'я, де є самотній батько чи матір, які виховують малолітніх дітей, чи є люди похилого віку;

особа старшого віку, якій від 55 років, або якщо самостійно виховують неповнолітніх дітей;

в родині є люди з особливими потребами (тяжкі хвороби/групи інвалідності).

Розмір фінансової допомоги та як отримати

Розмір грошової допомоги становить 3,6 тис. грн щомісяця на кожного члена родини, які виплачуватимуть протягом трьох місяців. Однак нарахують суму одним траншем у розмірі 10,8 тис. грн.

Подавати заявки на виплати у м. Охтирка на середу, 1 жовтня 2025 року, можна, попередньо записавшись за номером телефону: 063 182 68 38. Організатори самі запросять на особисту зустріч, якщо людина відповідатиме вимогам для видачі допомоги за адресою: вул. Паркова, 2А.

Під час реєстрації при собі потрібно мати документи:

паспорт, свідоцтва про народження дітей;

ідентифікаційний код;

довідку переселенця;

номер банківської карти;

довідку, що підтверджує належність до категорії вразливості;

номер телефону.

