Выплаты от ЮНИСЕФ на отопительный сезон — кто из семей получит по 20 тыс. грн

Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

В 2025 году украинские семьи с детьми из прифронтовых районов получат помощь на отопительный сезон в размере почти 20 тыс. грн. Выплаты предоставит Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ/UNICEF) при финансовой поддержке Посольства Германии в Киеве.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию организации в соцсети Facebook.

Условия зимней помощи от ЮНИСЕФ в 2025 году

По данным UNICEF, уже более 21 тысячи семей с детьми из прифронтовых районов получили поддержку на прохождение зимнего периода (2025-2026).

"21 465 семей, которые живут в пределах 10 км от линии фронта, уже получили денежную помощь от ЮНИСЕФ. Эта поддержка поможет подготовиться к очередной сложной зиме — позаботиться о тепле, необходимых вещах для детей и других важных потребностях", — говорится в сообщении.

По условиям программы, ЮНИСЕФ обеспечит помощью граждан, проживающих в 0-20 км от фронта.

Средства предоставят тем, кто был зарегистрирован и прошел проверку фондом в прошлые волны предоставления финансовой помощи:

До 10 км от линии фронта — для семей с детьми, ранее зарегистрированных фондом. В 10-20 км от линии фронта — одиноким матерям или отцам, многодетным семьям (где есть более трех детей), семьям с детьми с инвалидностью.

Реализация программы помощи от ЮНИСЕФ коснется таких регионов:

Черниговского;

Днепропетровского;

Донецкого;

Харьковского;

Херсонского;

Сумского;

Запорожского.

Сумма помощи для семей и контакты

Согласно правилам программы ЮНИСЕФ, сумма помощи на зимний период для каждого домохозяйства, которое подпало под критерии независимо от количества детей, составляет 19,4 тыс. грн.

По словам организаторов, если семья соответствует критериям, то средства поступят в сентябре-октябре 2025 года.

Также ЮНИСЕФ окажет помощь для городов для обеспечения централизованного отопления во время военного положения в виде ремонтов, замены труб, установки мобильных котельных.

Детали по программе можно уточнить по такому контакту в будни с 08:00 до 20:00, в субботу с 09:00 до 18:00: 0 800 600 017.

