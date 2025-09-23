Виплати в 1 тис. доларів — хто і де зможе отримати кошти від благодійників восени

Іноземна валюта в руках. Фото: Новини.LIVE

Восени 2025 року у низці регіонів громадяни можуть долучитися до програми підтримки сільського господарства в Україні. Вона передбачає надання грантів для учасників у разі відповідності умовам програми, зокрема, у питанні наявності ознак вразливості.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру благодійного фонду "Янголи Спасіння" у Telegram-каналі.

Хто зможе взяти участь у програмі підтримки

БФ "Янголи Спасіння" приймає заявки на участь у програмі з надання цільової фіндопомоги на підтримку сільського господарства.

Відповідна програма охопить родини з північних та південних областей. Її реалізують у таких громадах:

у Миколаївській області: Баштанський, Миколаївський райони;

у Сумській області: Охтирський, Сумський, Конотопський, Шосткинський райони;

у Чернігівській області: Чернігівський район.

Зареєструватися у відповідній програмі з надання виплат зможуть жителі громад виключно за умови наявності категорій вразливості. Йдеться про:

Внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які прибули з окупованих територій чи зон, де тривають активні бойові дії (має бути підтвердження відповідної реєстрації); Домогосподарства, житло яких зазнало пошкоджень у результаті бойових дій (повна/часткова втрата умов проживання в будинку); Сім'ї, де помер/загинув годувальник через бойові дії.

Розмір цільової грошової допомоги на ведення сільського господарства становить 1 тис. доларів (нададуть у гривні згідно з офіційним курсом).

За умовами програми, кошти можна буде використати на закупівлю сільськогосподарського інвентарю, посівного матеріалу, добрив, теплиць, худоби, птиці та кормів. Щодо їх використання потрібно буде мати звітність (це можуть бути чеки, договори, накладні).

Умови реєстрації у грантовій програмі

Якщо громадяни відповідають вищевказаним умовам програми БФ "Янголи Спасіння", то можуть заповнити спеціальну форму.

До участі у грантовій програмі допустять лише заявників з документами, що підтверджуватимуть відповідність одній із категорій вразливості.

Пріоритетне право на отримання фіндопомоги нададуть саме тим, хто потребує підтримки найбільше залежно від рівня вразливості домогосподарства.

Проєкт реалізується за фінансової підтримки Управління ООН з координації гуманітарних справ в Україні.

Раніше ми писали, що жителі Запоріжжя, які зазнали атаки 22 вересня, можуть подати заявки на участь у програмі від БФ "Карітас Запоріжжя". Вона передбачає надання грошової допомоги на ремонти.

Також ми розповідали, що перед зимою уряд реалізує додаткову програму підтримки переселенців. В її рамках передбачається надання фінансової допомоги у 8 тис. грн.