Виплати на дрова у 8 тис. грн — хто і де зможе взяти участь у програмі зимової допомоги

Наприкінці 2025 року українці з вразливих груп будуть мати можливість отримати грошову допомогу в рамках підготовки до зими. Кошти передбачені для тих, у кого в оселі немає централізованого опалення, на купівлю твердого палива.

Хто зможе взяти участь у програмі зимової допомоги у 8 тис. грн

Днями уряд ухвалив рішення про забезпечення додатковою підтримкою домогосподарств, розташованих неподалік від лінії зіткнення, в рамках підготовки до опалювального сезону 2025-2026.

Вона передбачатиме надання коштів до холодного сезону на придбання твердого палива. А саме:

дров;

вугілля;

брикетів;

пелетів.

Розмір такої фінансової допомоги для кожної родини буде однаковим і становитиме 8 тис. грн. Згідно з планами, такий вид допомоги передбачений для 32 тисяч домогосподарств.

Долучитися до програми допомоги можна буде за одночасного дотримання таких вимог:

у наявності є статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО);

в оселі відсутнє централізоване опалення;

не було допомоги від інших міжнародних/українських організацій, у тому числі у прифронтових районах.

Гроші на проходження опалювального періоду перерахує домогосподарствам зі числа внутрішніх переселенців Пенсійний фонд України (ПФУ).

Реалізація такого виду допомоги стане можлива після того, як завершаться виплати іншими міжнародними організаціями, які співпрацюють з урядом, у листопаді-грудні 2025 року.

Допомога на зимовий сезон у 19,4 тис. грн

Восени в Україні розпочалась дія урядової програми підтримки громадян у підготовці до зими (допомога в купівлі твердого палива). Відповідно до норм, затверджених Кабінетом міністрів, кожне домогосподарство отримає по 19,4 тис. грн.

Виплати передбачені для громадян з населених пунктів біля лінії бойових дій (за 10 км від держкордону з РФ/лінії фронту регіонів: Дніпропетровського, Донецького, Запорізького, Луганського, Миколаївського, Сумського, Харківського, Херсонського, Чернігівського).

У першу чергу, кошти передбачені для внутрішніх переселенців, які перемістились у вищевказані області.

Також на виплати зможуть розраховувати особи похилого віку, самотні або безробітні, громадяни з інвалідністю та особи, що потребують догляду. Окрім того:

самотні матері/батьки, які виховують неповнолітніх дітей;

багатодітні родини (де є більш ніж троє дітей);

сім'ї з нестабільним доходом.

Раніше ми писали, що в прифронтових громадах можна отримати допомогу від УВКБ ООН на підготовку до зими. Йдеться про виплату родинам по 19,4 тис. грн.

Також ми розповідали, що в одній з областей буде доступна грошова допомога тим, хто залишив оселі через евакуацію. Максимально виплатять по 43 тис. грн.