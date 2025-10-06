Выплаты на дрова в 8 тыс. грн — кто и где сможет принять участие в программе зимней помощи

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE

В конце 2025 года украинцы из уязвимых групп будут иметь возможность получить денежную помощь в рамках подготовки к зиме. Средства предусмотрены для тех, у кого в доме нет централизованного отопления, на покупку твердого топлива.

Кто сможет принять участие в программе зимней помощи в 8 тыс. грн

На днях правительство приняло решение об обеспечении дополнительной поддержкой домохозяйств, расположенных неподалеку от линии соприкосновения, в рамках подготовки к отопительному сезону 2025-2026.

Она будет предусматривать предоставление средств к холодному сезону на приобретение твердого топлива. А именно:

дров;

угля;

брикетов;

пеллетов.

Размер такой финансовой помощи для каждой семьи будет одинаковым и составит 8 тыс. грн. Согласно планам, такой вид помощи предусмотрен для 32 тысяч домохозяйств.

Приобщиться к программе помощи можно будет при одновременном соблюдении следующих требований:

в наличии есть статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ);

в доме отсутствует централизованное отопление;

не было помощи от других международных/украинских организаций, в том числе в прифронтовых районах.

Деньги на прохождение отопительного периода перечислит домохозяйствам из числа внутренних переселенцев Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Реализация такого вида помощи станет возможна после того, как завершатся выплаты другими международными организациями, сотрудничающими с правительством, в ноябре-декабре 2025 года.

Помощь на зимний сезон в 19,4 тыс. грн

Осенью в Украине началось действие правительственной программы поддержки граждан в подготовке к зиме (помощь в покупке твердого топлива). В соответствии с нормами, утвержденными Кабинетом министров, каждое домохозяйство получит по 19,4 тыс. грн.

Выплаты предусмотрены для граждан из населенных пунктов возле линии боевых действий (за 10 км от госграницы с РФ/линии фронта регионов: Днепропетровского, Донецкого, Запорожского, Луганского, Николаевского, Сумского, Харьковского, Херсонского, Черниговского).

В первую очередь, средства предусмотрены для внутренних переселенцев, которые переместились в вышеуказанные области.

Также на выплаты смогут рассчитывать лица пожилого возраста, одинокие или безработные, граждане с инвалидностью и лица, нуждающиеся в уходе. Кроме того:

одинокие матери/родители, воспитывающие несовершеннолетних детей;

многодетные семьи (где есть более трех детей);

семьи с нестабильным доходом.

