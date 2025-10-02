Выплаты для ВПЛ — кому и где из украинцев выплатят до 43 тыс. грн осенью

Гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE

Религиозная организация "Каритас-Спес Конотоп" объявила предоставление денежной помощи гражданам, которые оставили собственное жилье из-за принудительной эвакуации. В рамках программы максимально семьям выплатят по 43 тыс. грн.

Об этом информирует пресс-центр организации.

Что надо знать о программе помощи

Как отмечается, программа от РО "Каритас-Спес Конотоп" призвана оказать помощь людям, жизнь которых нарушила вооруженная агрессия России. Речь идет о тех, кто должен был оставить собственное жилье из-за принудительной эвакуации.

Претендовать на финпомощь смогут граждане в городе Конотоп Сумской области.

Для этого необходимо от органов местной власти получить приказы и объявления об эвакуации (социальный работник получает самостоятельно копию/фото/скан приказа от КМУ/ОВА/РВА, других военных администраций или компетентных органов).

Среди обязательных документов, которые необходимо постараться предоставить в максимально возможном количестве:

регистрационные записи в официальных центрах/транзита, местах сбора или коллективных центрах;

списки/документацию, предоставленную гуманитарными организациями и волонтерами, которые проводят эвакуацию;

справку ВПЛ с пропиской в местах, где объявлена эвакуация (до 30 дней);

транспортную квитанцию;

документы, подтверждающие место постоянного проживания.

Размер финансовой помощи для ВПЛ

Согласно условиям проекта, каждый член в семье заявителя сможет получить по 10,8 тыс. грн на одного человека. Речь идет о сумме в 3,6 тыс. грн в месяц, которые будут предоставлять в течение трех месяцев.

Организация сможет максимально оказать помощь для четырех человек из одного домохозяйства. Таким образом, семьи больше всего смогут получить по 43 тыс. грн.

"Если вы должны покинуть жилье из-за эвакуации в течение прошлых 30 суток и не получали финансовую помощь от других организаций, сообщите нам, мы зарегистрируем и оформим помощь в сумме 10800 на каждого человека в семье (не более 4). Обращаем внимание, что мы работаем в Сумской области, город Конотоп", — говорится в сообщении.

