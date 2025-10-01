Виплати для українців — кому і де доступні мікрогранти до 5 тис. доларів

Людина тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE

Жителі Київської області можуть долучитися до нової грантової програми з підтримки підприємництва від благодійної організації "Карітас-Спес Україна". В її рамках передбачене надання мікрогрантів на власну справу до 5 тис. доларів.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби організації.

Умови грантової програми допомоги бізнесу

Як зазначається, йдеться про програму підтримки мікробізнесу в рамках проєкту "S.T.A.R.T", що став можливим за підтримки Catholic Relief Services та благодійного фонду "Карітас-Спес Київ".

"Мета програми — надати підприємцям-початківцям та власникам мікробізнесу необхідні ресурси, знання та інструменти для відновлення та розвитку своєї справи, що сприятиме стабільному доходу їхніх домогосподарств", — йдеться у повідомленні.

Грошова допомога для допомоги бізнесу доступна для таких районів Київської області:

Бучанський район;

Бориспільський район.

Долучитися до програми зможуть представники мікробізнесу, які недавно почали займатися підприємництвом і мають невеликий досвід у цій сфері, або громадяни, які лише планують запустити власну справу. А саме:

підприємці-початківці (до одного року підприємницької діяльності);

громадяни, які готуються відкрити бізнес, перебувають на етапі підготовки до відкриття та мають чітку ідею;

підприємці, у яких нема доступу до фінансування/консультаційної підтримки.

Умови та як зареєструватися у програмі

З-поміж умов для участі у програмі для повнолітніх жителів Бучанського та Бориспільського районів важлива наявність категорії вразливості:

у домогосподарстві є люди похилого віку (більш ніж 60 років);

у домогосподарстві є люди з інвалідністю першої-другої групи, а також, якщо у заявника є інвалідність третьої групи, що обмежує працездатність;

наявний статус внутрішньо переміщеної особи;

громадяни, які постраждали від війни (пошкодження житла, втрата члена родини чи втрата доходів).

Також важлива відповідність економічній вразливості, коли розмір доходу домогосподарства за місяць менший за мінімальну зарплату у 8 тис. грн на одну особу (6,16 тис. грн після сплати податків). Нема можливості задовольнити основні потреби.

Обов’язкова умова для участі в програмі — відсутність іншої подібної допомоги.

Громадяни, які бажають взяти участь у програмі підтримки мікробізнесу, мають подати заявку до 15 жовтня 2025 року включно. Для цього необхідно заповнити спеціальну форму реєстрації.

