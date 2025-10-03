Виплати на проходження осінньо-зимового сезону від УВКБ ООН — хто отримає 19,4 тис. грн

Грошові купюри у гаманці. Фото: Новини.LIVE

Українці з прифронтових громад зможуть отримати допомогу від Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН) на підготовку до осінньо-зимового сезону 2025-2026 років. Будуть доступні два види підтримки, зокрема, надання домогосподарствам по 19,4 тис. грн.

Про це йдеться в оприлюдненому пресслужбою УВКБ ООН плані реагування.

Грошова допомога на проходження осінньо-зимового сезону

Як зазначається, Агентство ООН у справах біженців планує впроваджувати програму з підготовки до холодного періоду в тісній взаємодії з українським урядом та партнерами, надаючи допомогу вразливим категоріям громадян, які постраждали від війни.

Зокрема, мають намір спрямувати 100 млн доларів на грошову допомогу домогосподарствам на покриття потреб під час зими. Йдеться про надання виплат на купівлю твердого палива або теплого одягу. У співпраці з Міністерством соцполітики та Пенсійним фондом України (ПФУ) УВКБ нададуть підтримку:

Громадянам, які проживають у 20-кілометровій зоні від фронту чи кордону. Вразливим категоріям населення в постраждалих районах внаслідок воєнних дій.

Розмір грошової допомоги для проходження холодного періоду становитиме 19,4 тис. грн на кожне домогосподарство. Очікується, що такою можливістю скористаються 359 тис. громадян.

Утеплення осель і натуральна допомога для опалення

Також організація планує виділити 15 млн доларів на підготовку будинків до зими. А саме:

Надання наборів на сезонне утеплення будинків, квартир та місць тимчасового проживання (обігрівачі, матеріали для посилення теплоізоляції). Утеплення осель, що не відповідають стандартам (утеплення дахів та горищ, встановлення дверей та вікон з потрійним склопакетом, усунення пошкоджень для мінімізації тепловтрат). Встановлення твердопаливних котлів у прифронтових районах, де електроенергія подається з перебоями.

Мають намір надати портативні зарядні станції окремим соціальним закладам, що надають критичні послуги.

Допомогою зможуть скористатися також ті, хто найбільше потерпає від

знеструмлень і перебоїв з опаленням:

люди похилого віку;

родини з особами з інвалідністю;

великі прийомні родини.

За планами, такою допомогою зможуть скористатися 30,2 тис. людей.

"Цього осінньо-зимового періоду УВКБ ООН також допомагатиме покращувати теплоізоляцію труб опалення та модернізувати опалювальні системи з метою зменшення комунальних платежів на централізоване теплопостачання, переважно в МТП", — додали в організації.

