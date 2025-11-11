Зимові виплати у 6,5 тис. грн — хто і як отримає з українських переселенців

Зимова допомога у 6,5 тис. грн — коли й кому нарахують
В Україні на початку зими почнеться реалізація урядової програми фінансової допомоги для незахищених категорій населення у розмірі 6,5 тис. грн. Відомо, хто саме зможе розраховувати на виплати з числа внутрішніх переселенців та з малозабезпечених родин, а також, які особливості нарахування коштів.
Про це розповідає редакція Новини.LIVE.
Хто отримає право на зимові виплати у 6,5 тис. грн
Згідно із затвердженим урядом рішенням, передбачається надання фінансової допомоги незахищеним категоріям громадян під назвою "Тепла зима". Йдеться про одноразову виплату у розмірі 6,5 тис. грн, яку можна буде витратити на купівлю зимового одягу, взуття та медикаментів.
Оформити виплати матимуть право кілька категорій громадян. Йдеться про підтримку:
- дітей та осіб з інвалідністю першої групи з числа переселенців, які отримують допомогу на проживання;
- дітей з малозабезпечених родин, які отримують відповідну допомогу;
- дітей, над якими встановлена опіка/піклування;
- дітей з інвалідністю з дитбудинків сімейного типу та прийомних сімей;
- самотніх пенсіонерів, яким надають надбавку за догляд.
Стартує програма з 1 грудня 2025 року. Кошти на її реалізацію закладені у державному бюджеті. Загалом програма має охопити понад 660 тис. громадян, з яких 253 тис. осіб — діти переселенців.
Особливості нарахування виплат українцям
Згідно з правилами, нарахуванням допомоги буде займатися Пенсійний фонд України (ПФУ). Передбачається автоматичний перерахунок коштів на поточний банківський рахунок "Дія.Картка".
Гроші дозволятиметься використати протягом 180 календарних днів з дати зарахування.
Громадяни, які підпадають під вимоги, повинні заздалегідь відкрити універсальну банківську картку "Дія.Картка". Зокрема, це можна зробити в застосунку "Приват24". Для цього потрібно:
- оновити/встановити застосунок;
- відкрити "Дія.Картку"/оновити карту "єПідтримка" на "Дія.Картку";
- підключити програму до "Дія.Картки";
- перейти у державний застосунок "Дія";
- подати заявку на відповідні виплати;
- обрати "Дія.Картку" від ПриватБанку для нарахування грошей.
