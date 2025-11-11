Відео
Зимова допомога у 6,5 тис. грн — коли й кому нарахують

Зимова допомога у 6,5 тис. грн — коли й кому нарахують

Дата публікації: 11 листопада 2025 12:08
Оновлено: 12:20
Зимові виплати у 6,5 тис. грн — хто і як отримає з українських переселенців
Дорослі з дітьми. Фото: AFP

В Україні на початку зими почнеться реалізація урядової програми фінансової допомоги для незахищених категорій населення у розмірі 6,5 тис. грн. Відомо, хто саме зможе розраховувати на виплати з числа внутрішніх переселенців та з малозабезпечених родин, а також, які особливості нарахування коштів.

Про це розповідає редакція Новини.LIVE.

Читайте також:

Хто отримає право на зимові виплати у 6,5 тис. грн

Згідно із затвердженим урядом рішенням, передбачається надання фінансової допомоги незахищеним категоріям громадян під назвою "Тепла зима". Йдеться про одноразову виплату у розмірі 6,5 тис. грн, яку можна буде витратити на купівлю зимового одягу, взуття та медикаментів.

Оформити виплати матимуть право кілька категорій громадян. Йдеться про підтримку:

  • дітей та осіб з інвалідністю першої групи з числа переселенців, які отримують допомогу на проживання;
  • дітей з малозабезпечених родин, які отримують відповідну допомогу;
  • дітей, над якими встановлена опіка/піклування;
  • дітей з інвалідністю з дитбудинків сімейного типу та прийомних сімей;
  • самотніх пенсіонерів, яким надають надбавку за догляд.

Стартує програма з 1 грудня 2025 року. Кошти на її реалізацію закладені у державному бюджеті. Загалом програма має охопити понад 660 тис. громадян, з яких 253 тис. осіб — діти переселенців.

Особливості нарахування виплат українцям

Згідно з правилами, нарахуванням допомоги буде займатися Пенсійний фонд України (ПФУ). Передбачається автоматичний перерахунок коштів на поточний банківський рахунок "Дія.Картка". 

Гроші дозволятиметься використати протягом 180 календарних днів з дати зарахування. 

Громадяни, які підпадають під вимоги, повинні заздалегідь відкрити універсальну банківську картку "Дія.Картка". Зокрема, це можна зробити в застосунку "Приват24".  Для цього потрібно:

  • оновити/встановити застосунок;
  • відкрити "Дія.Картку"/оновити карту "єПідтримка" на "Дія.Картку";
  • підключити програму до "Дія.Картки";
  • перейти у державний застосунок "Дія";
  • подати заявку на відповідні виплати;
  • обрати "Дія.Картку" від ПриватБанку для нарахування грошей.

Раніше ми писали, що деякі громадяни зможуть отримувати щомісячну фіндопомогу у 450 грн. Кошти передбачені за безкоштовне надання житла внутрішнім переселенцям.  

Також ми розповідали, що з нового року в Україні стартує посилена фінпідтримка вагітних та родин з дітьми. Відомо, хто зможе додатково отримувати по 7 тис. грн.  

виплати фінансова допомога гроші ВПО грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
