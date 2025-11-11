Зимние выплаты в 6,5 тыс. грн — кто и как получит из украинских переселенцев

Взрослые с детьми. Фото: AFP

В Украине в начале зимы начнется реализация правительственной программы финансовой помощи для незащищенных категорий населения в размере 6,5 тыс. грн. Известно, кто именно сможет рассчитывать на выплаты из числа внутренних переселенцев и из малообеспеченных семей, а также, какие особенности начисления средств.

Об этом рассказывает редакция Новини.LIVE.

Кто получит право на зимние выплаты в 6,5 тыс. грн

Согласно утвержденному правительством решению, предусматривается предоставление финансовой помощи незащищенным категориям граждан под названием "Теплая зима". Речь идет о единовременной выплате в размере 6,5 тыс. грн, которую можно будет потратить на покупку зимней одежды, обуви и медикаментов.

Оформить выплаты будут иметь право несколько категорий граждан. Речь идет о поддержке:

детей и лиц с инвалидностью первой группы из числа переселенцев, которые получают помощь на проживание;

детей из малообеспеченных семей, которые получают соответствующую помощь;

детей, над которыми установлена опека/попечительство;

детей с инвалидностью из детдомов семейного типа и приемных семей;

одиноких пенсионеров, которым предоставляют надбавку за уход.

Стартует программа с 1 декабря 2025 года. Средства на ее реализацию заложены в государственном бюджете. В целом программа должна охватить более 660 тыс. граждан, из которых 253 тыс. человек — дети переселенцев.

Особенности начисления выплат украинцам

Согласно правилам, начислением помощи будет заниматься Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Предусматривается автоматическое перечисление средств на текущий банковский счет "Дія.Картка".

Деньги будет разрешено использовать в течение 180 календарных дней с даты зачисления.

Граждане, которые подпадают под требования, должны заранее открыть универсальную банковскую карту "Дія.Картка". В частности, это можно сделать в приложении "Приват24", для этого нужно:

обновить/установить приложение;

открыть "Дія.Карту"/обновить карту "єПідтримка" на "Дія.Карту";

подключить программу к "Дія.Картки";

перейти в государственное приложение "Дія";

подать заявку на соответствующие выплаты;

выбрать "Дія.Карту" от ПриватБанка для начисления денег.

