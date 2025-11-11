Видео
Україна
Видео

Зимняя помощь в 6,5 тыс. грн — когда и кому начислят

Зимняя помощь в 6,5 тыс. грн — когда и кому начислят

Ua ru
Дата публикации 11 ноября 2025 12:08
обновлено: 12:20
Зимние выплаты в 6,5 тыс. грн — кто и как получит из украинских переселенцев
Взрослые с детьми. Фото: AFP

В Украине в начале зимы начнется реализация правительственной программы финансовой помощи для незащищенных категорий населения в размере 6,5 тыс. грн. Известно, кто именно сможет рассчитывать на выплаты из числа внутренних переселенцев и из малообеспеченных семей, а также, какие особенности начисления средств.

Об этом рассказывает редакция Новини.LIVE.

Читайте также:

Кто получит право на зимние выплаты в 6,5 тыс. грн

Согласно утвержденному правительством решению, предусматривается предоставление финансовой помощи незащищенным категориям граждан под названием "Теплая зима". Речь идет о единовременной выплате в размере 6,5 тыс. грн, которую можно будет потратить на покупку зимней одежды, обуви и медикаментов.

Оформить выплаты будут иметь право несколько категорий граждан. Речь идет о поддержке:

  • детей и лиц с инвалидностью первой группы из числа переселенцев, которые получают помощь на проживание;
  • детей из малообеспеченных семей, которые получают соответствующую помощь;
  • детей, над которыми установлена опека/попечительство;
  • детей с инвалидностью из детдомов семейного типа и приемных семей;
  • одиноких пенсионеров, которым предоставляют надбавку за уход.

Стартует программа с 1 декабря 2025 года. Средства на ее реализацию заложены в государственном бюджете. В целом программа должна охватить более 660 тыс. граждан, из которых 253 тыс. человек — дети переселенцев.

Особенности начисления выплат украинцам

Согласно правилам, начислением помощи будет заниматься Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Предусматривается автоматическое перечисление средств на текущий банковский счет "Дія.Картка".

Деньги будет разрешено использовать в течение 180 календарных дней с даты зачисления.

Граждане, которые подпадают под требования, должны заранее открыть универсальную банковскую карту "Дія.Картка". В частности, это можно сделать в приложении "Приват24", для этого нужно:

  • обновить/установить приложение;
  • открыть "Дія.Карту"/обновить карту "єПідтримка" на "Дія.Карту";
  • подключить программу к "Дія.Картки";
  • перейти в государственное приложение "Дія";
  • подать заявку на соответствующие выплаты;
  • выбрать "Дія.Карту" от ПриватБанка для начисления денег.

Ранее мы писали, что некоторые граждане смогут получать ежемесячную финпомощь в 450 грн. Средства предусмотрены за бесплатное предоставление жилья внутренним переселенцам.

Также мы рассказывали, что с нового года в Украине стартует усиленная финподдержка беременных и семей с детьми. Известно, кто сможет дополнительно получать по 7 тыс. грн.

выплаты финансовая помощь деньги ВПЛ денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
