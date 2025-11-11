Виплати у 7 000 грн — за яких умов гарантуватимуть допомогу з 1 січня 2026 року

Жінка з дитиною на руках. Фото: Freepik

З 2026 року в Україні може стартувати посилена фінансова підтримка вагітних, породіль та родин з малолітніми дітьми. Це передбачено законопроєктом №13532, що очікує на підписання українським президентом.

Про те, хто зможе отримати додаткові виплати, розповідають Новини.LIVE.

Хто з вагітних жінок отримає нову допомогу у 2026 році

Згідно з ініціативою "Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки сімей з дітьми та створення умов, які сприяють поєднанню батьківства з професійною діяльністю", зокрема, передбачається додаткова допологова виплата у розмірі 7 тис. грн для підтримки майбутніх матерів, які офіційно не працюють.

Така сума має покрити базові витрати та медичні потреби, що можуть виникати під час останніх місяців перед пологами. Фінпідтримку нададуть громадянкам, незалежно від доходів чи місця проживання.

У разі підписання документа, українкам з нового року почнуть нараховувати додаткові суми коштів за таких умов:

7 тис. грн становитиме щомісячний розмір грошової допомоги;

право на виплати наставатиме за 70 днів до пологів.

Нова виплата буде доповненням до чинних соціальних програм і допомоги при народженні дитини. Як відомо, вагітним непрацюючим жінкам держава виплачує 25% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Додаткові виплати для українських батьків

Документ передбачатиме також надання додаткових виплат для батьків на дитину до одного року. Йдеться про щомісячну допомогу на догляд:

у розмірі 7 тис. грн — на догляд за немовлятами до досягнення ними одного року;

у розмірі 10,5 тис. грн — на догляд за дітьми з інвалідністю, доки не виповниться рік.

Окрім того, зросте розмір разової державної допомоги при народженні дитини. Сума підвищиться з 10,3 тис. грн до 50 тис. грн.

Надалі збережеться право отримати "Пакунок малюка" як у натуральній формі, так і в грошовій з 36-го тижня вагітності.

За програмою "єЯсла" надаватимуть щомісячну допомогу для дітей від одного до трьох років у сумі 8 тис. грн. Гроші можна буде витратити на дитсадки, гуртки або послуги догляду. Дітям з інвалідністю надаватимуть по 12 тис. грн.

Також батьки зможуть отримати в рамках "Пакунка школяра" 5 тис. грн на першачків.

Як пояснюють автори ініціативи, проєкт розробили на виконання Стратегії демографічного розвитку України на період до 2040 року, схваленої розпорядженням уряду та плану заходів з реалізації у 2024-2027 роках.

Вищезазначені кроки дозволять посилити підтримку родин з дітьми та стимулюватимуть батьків працевлаштовуватись, а також нададуть імпульс розвитку мережі приватних закладів дошкільної освіти.

