Виплати у 450 грн — хто і як може отримати компенсації на послуги ЖКГ

Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE

Під час опалювального сезону власники житла в Україні можуть отримувати щомісячну допомогу у 450 грн за кожного безоплатно розміщеного внутрішнього переселенця. Призначення та виплату компенсацій здійснюють органи Пенсійного фонду України (ПФУ).

Про те, хто може отримати виплати восени, розповідають Новини.LIVE.

Виплата допомоги за розміщення ВПО восени

В Україні вже кілька років триває урядова програма з надання компенсацій за розміщення переселенців на безоплатній основі. Відповідну ініціативу реалізують через державний портал "Дія" та місцеві органи влади.

Зокрема, у листопаді претендувати на виплати зможуть громадяни, якщо надали житло тим, хто має офіційний статус внутрішньо переміщеної особи.

Компенсацію нададуть виключно за безоплатне проживання, тобто власник оселі не повинен стягувати плату оренду й одночасно отримувати державну допомогу.

Також між власником і переселенцем не має бути родинних зв'язків першого ступеня. Йдеться про розміщення батьків, дітей або подружжя.

Як скористатися програмою та сума допомоги

Для того, щоб долучитися до державної програми, власникові житла необхідно буде дотриматися таких умов:

Звернутися до органу місцевого самоврядування/військову адміністрацію щодо розміщення ВПО не пізніше, аніж наступного дня після заселення. Написати заяву на отримання грошових компенсацій не пізніше, ніж за п'ять робочих днів після завершення звітного місяця. Подати документи з підтвердженням права власності або користування оселею. Надати можливість безоплатного проживання переселенцям, не стягуючи орендну плату.

Подавати документи та заяву необхідно разом з уповноваженим представником ВПО:

особисто до будь-якого Сервісного центру Пенсійного фонду;

електронним шляхом через вебпортал ПФУ;

мобільний застосунок, з накладанням е-підпису.

У разі затвердження права власнику призначать допомогу на шестимісячний період. Виплату на другий піврічний період здійснять автоматично після перевірки відповідного права переселенців на надання компенсації за них.

Розмір виплат встановлюється відповідно до норм постанови Кабінету міністрів №1544 "Деякі питання надання державної підтримки внутрішньо переміщеним особам", у розмірі 450 грн за місяць за кожну особу, розміщену у помешканні.



