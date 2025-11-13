Відео
Відео

Держдопомога у 4500 грн — хто ще має право та список документів

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 08:00
Оновлено: 08:06
Виплати у 4,5 тис. грн — як отримати людям з інвалідністю та пенсіонерам
Люди з паперами. Фото: Freepik

В Україні ще більше вразливих категорій громадян можуть долучитися до експериментального проєкту з надання базової соцдопомоги. Йдеться про новий вид державної підтримки для малозабезпечених родин та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах. 

Про те, хто саме має право на виплати та як оформити, розповідають Новини.LIVE.

Читайте також:

Хто наділений правом на базову соцдопомогу у 4,5 тис. грн

Базова соцдопомога покликана об’єднати цілий список інших виплат в єдину систему, спростити процес їх отримання та скоротити бюрократію. Проєкт реалізують на основі постанови уряду №371 від 25 березня 2025 року.

Під час першого етапу, що стартував улітку, право оформити базову соцдопомогу мали особи, які вже отримують одну з таких соцвиплат:

  • державну соціальну допомогу малозабезпеченим родинам;
  • допомогу на дітей самотнім матерям;
  • допомогу на дітей, яких виховують у багатодітних родинах;
  • тимчасову допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають змоги утримувати дитину чи їхнє місце перебування невідоме.

Восени в програмі можуть взяти інші вразливі категорії населення:

  • люди похилого віку, які не мають права на пенсію, проте отримують соцдопомогу (соцпенсії);
  • громадяни, які мають інвалідність.

Розмір такої підтримки буде розраховуватися як різниця між загальним розміром базової величини для кожного члена родини та середньомісячним доходом домогосподарства. Базова величина дорівнює 4,5 тис. грн. Зокрема, сума допомоги для членів сім’ї:

  • 100% (4,5 тис. грн) — матиме право уповноважений представник та кожна дитина до 18 років, особи з інвалідністю першої-другої групи;
  • 70% (3,15 тис. грн) — наділений правом кожен наступний член сім’ї.

Для громадян, які мають право на пенсію за віком, однак не мають достатньої кількості стажу, суму допомоги будуть розраховувати пропорційно до наявного стажу:

  • до 10 років стажу — 53% (2,38 тис. грн) від розміру базової величини;
  • від 10 до 20 років стажу — 62% (2,79 тис. грн);
  • від 20 до 30 років стажу — 70% (3,15 тис. грн);
  • від 30 років стажу — 88% (3,96 тис. грн).

Правила призначення допомоги та список документів

Громадяни, які підпадають під критерії, мають написати заяву на отримання базової соцдопомоги та подати у найбільш зручний спосіб:

  • особисто — через сервісний центр Пенсійного фонду;
  • дистанційно — через портал "Дія".

Заздалегідь необхідно зібрати такий пакет документів:

  • заяву про намір звернутися за допомогою, заяву про призначення;
  • паспорт/інший документ, що посвідчує особу;
  • ідентифікаційний код;
  • документи, де підтверджується склад домогосподарства;
  • письмову згоду повнолітніх членів родини на обробку персональної інформації.

Також за потреби можуть вимагати додаткові документи:

  • документ, де підтверджується місце проживання;
  • документи, де вказані доходи (якщо немає у реєстрах);
  • документи, де підтверджується причина непрацевлаштованості (це може бути довідка з центру зайнятості, лікарняний);
  • акт обстеження житлових умов;
  • довідка про знищене/пошкоджене житло/майно;
  • заява про те, що житло не здають в оренду.

Рішення щодо призначення допомоги мають ухвалити упродовж 10 робочих днів. Виплати призначаються на термін до шести місяців з правом продовження в автоматичному режимі протягом усього часу реалізації проєкту.

Раніше ми писали, що українці у двох регіонах можуть взяти участь у новому "зимовому проєкті". В його рамках можна буде отримати кошти на підготовку до холодного сезону. 

Також ми розповідали, що в українських жінок є можливість отримати фіндопомогу від 125 тис. грн. Проєкт реалізують в 11 областях країни. 

виплати фінансова допомога гроші допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
