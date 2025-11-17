Выплата 6,5 тыс. грн Зимней поддержки — получат ли те, кому выплачивают соцпомощь

Пожилые люди пожилого возраста. Фото: Freepik

В Украине семьи с детьми получат единовременное пособие в размере 6,5 тыс. грн в рамках правительственной программы финпомощи "Зимняя поддержка". Известно, предусмотрены ли средства для тех, кто перешел на базовую социальную помощь.

Об особенностях предоставления соответствующих выплат рассказывает издание Новини.LIVE.

Кому предусмотрена помощь "Зимняя поддержка"

Правила предоставления разовой помощи прописаны в постановлении правительства "Некоторые вопросы поддержки отдельных категорий лиц для прохождения зимнего периода 2025/26 года "Теплая зима". Согласно ему, средства предоставят:

детям под опекой/попечительством;

детям-воспитанникам приемных семей и детдомов семейного типа, в частности, детям с инвалидностью;

людям с инвалидностью первой группы из числа переселенцев;

несовершеннолетним детям из малообеспеченных семей;

одиноким пенсионерам, которые имеют надбавку на уход.

Получат ли 6,5 тыс. грн те, кому выплачивают соцпомощь

Согласно правилам предоставления помощи по программе "Теплая зима", разовую выплату не смогут получить те, кто перешел на базовую социальную помощь.

Речь идет об участии в экспериментальном проекте по предоставлению базовой соцпомощи, в рамках которого предоставляют такую помощь ежемесячно для членов семьи:

100% (4,5 тыс. грн) — уполномоченному представителю и каждому ребенку до 18 лет, лицам с инвалидностью первой и второй группы;

70% (3,15 тыс. грн) — каждому из других членов семьи.

Выплаты назначают на полгода с правом пролонгации в автоматическом режиме в течение всего времени действия проекта.

В то же время, разовую помощь в 6,5 тыс. грн начислят на специальные карты "Дія.Карта". Семьи, которые подпадают под требования, должны заранее открыть такую карту. В частности, это можно легко сделать в мобильном приложении "Приват24". Дополнительно за выплатами обращаться не нужно.

Снятие наличных средств и перечисление запрещено. Их можно использовать в течение 180 дней с даты поступления на покупку: одежды, обуви и лекарственных средств.

