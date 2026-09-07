Виплати у 19 400 грн: де в Україні доступна зимова допомога від МКЧХ

Люди похилого віку. Фото: Новини.LIVE

У вересні 2026 року в одній з північних областей України родини, які належать до вразливих категорій, зможуть оформити зимову грошову допомогу на купівлю твердого палива та інших матеріалів для опалення у розмірі 19 400 грн. Виплати для домогосподарств доступні в рамках програми Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ).

Про те, хто і де може оформити гошову допомогу, розповідає видання Новини.LIVE.

Реклама

Де в Україні доступна зимова допомога від МКЧХ

За повідомленням міської влади, можливість оформити фінасову допомогу на зимовий період мають мешканці Корюківської громади у Чернігівській області. У рамках програми домогосподарства отримають допомогу на подолання складних умов під час холодного періоду.

Зокрема, цього тижня відбудеться реєстрація для таких категорій:

8–10 вересня — для громадян похилого віку, яким понад 70 років;

11 вересня — для самотніх громадян, які перебувають на обліку у відділенні догляду вдома Центру надання соціальних послуг.

Загалом протягом дії програми грошову допомогу зможуть отримати всі категорії вразливості. У списку:

Читайте також:

Родини, де є особи 50–64 роки, без доходів; Домогосподарства, де є особи віком 66–70 років; Багатодітні сім'ї з трьома і більше неповнолітніми дітьми; Домогосподарства, де є лише самотній батько чи матір; Родини, де є особи з І-ІІ групою інвалідності; Домогосподарства, де хтось із членів втратив роботу після початку повномасштабної війни.

Розмір грошової допомоги та куди звертатись

Згідно з програмою, домогосподарства зможуть отримати допомогу на зиму у розмірі 19 400 грн. Виплати можна буде спрямувати на:

купівлю дров/вугілля/брикетів/інших матеріалів для опалення;

оплату за доставку матеріалів для опалення;

розрахунок за послуги газо- чи електропостачання;

покриття інших нагальних/непередбачуваних потреб домогосподарств у зимовий період.

Заявники повинні відповідати наступним вимогам:

фактичне проживання у Корюківській громаді;

наявність доходу, що не перевищує 8 650 грн;

відсутність аналогічної допомоги від інших фондів.

Реєстрація у програмі відбудеться за адресою: укриття за адресою вул. Вокзальна, 8А. Громадян просять приходити з оригіналами документів.

Також деталі щодо можливості отримати допомогу можна уточнити за таким контактним номеру центру МКЧХ: 0 800 300 155.

Оголошення. Джерело: МКЧХ

Раніше Новини.LIVE розповідали, кому надає грошову допомогу UNHCR Ukraine. Зокрема, подати запити для запису в е-чергу можуть жителі міста Запоріжжя. Згідно з програмою, громадяни, які постраждали від війни, отримають два види виплат. Суми будуть залежати від терміну переміщення: 10 800 або 12 300 грн.

Ще Новини.LIVE писали, що ЮНІСЕФ надає фіндопомогу родинам з дітьми, які постраждали від війни. Зокрема, один із напрямів стосується ситуацій, коли через атаки по критичній інфраструктурі громадяни залишаються без електрики, опалення чи водопостачання. Також передбачена допомога після ударів та обов’язкової евакуації.