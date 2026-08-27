Виплати для ВПО: кому нададуть грошову допомогу від UNHCR Ukraine

Люди похилого віку та інші перехожі. Фото: Новини.LIVE

У серпні-вересні 2026 року у ще одному місті України відкрилась можливість для домогосподарств, які були змушені переміщатися по країні через воєнні дії, оформити міжнародну фінансову допомогу. Йдеться про надання виплат для найбільш вразливих категорій населення від UNHCR Ukraine, що є представництвом глобальної міжурядової організації "Агенція ООН у справах біженців".

Про те, хто може отримати виплати від організації, розповідає редакція Новини.LIVE.

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Кому нададуть грошову допомогу від UNHCR Ukraine

Наприкінці літа доступна можливість подати запит для запису в електронну чергу в реєстраційний центр програми "Грошова допомога від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців" у місті Запоріжжя.

Для того, щоб мати право на оформлення виплат, необхідно дотриматися таких вимог:

Домогосподарства зі статусом внутрішньо переміщених осіб, які переїхали до 45 днів через загрозу життю, обстріли чи обов'язкову евакуацію. Родини зі статусом переселенців, які фактично перемістились від 46 днів до пів року через військові загрози/обов'язкову евакуацію. Домогосподарства, які виїздили за кордон, проте повернулися на батьківщину від трьох місяців до року. Родини, які переїздили в інші області через воєнні дії, проте повернулись додому протягом трьох місяців та не пізніше, ніж рік тому.

Також важливо:

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Середньомісячний дохід на кожну людину в родині перебуває в межах 8 300 грн;

Є категорія вразливості (пенсіонери, люди з інвалідністю, багатодітні, самотні матері з дітьми, тощо).

Розміри допомоги та як подати заявку

За програмою, громадяни, які постраждали від воєнних дій, отримають два види виплат. Розміри залежатимуть від терміну переміщення (від 10 800 до 12 300 грн):

10 800 грн — біженці, які повернулися на батьківщину від трьох місяців до року.

12 300 грн — переселенці, які виїхали з дому за попередні 45 днів;

12 300 грн — ВПО, які переїхали від 46 днів до шести місяців;

12 300 грн — домогосподарства, які постраждали через атаки за останні 45 днів.

Для оформлення необхідно записатися в електронну чергу у місті Запоріжжя, заповнивши онлайнформу.

"Заповнення цієї форми є лише записом до електронної черги до пункту збору даних у м. Запоріжжя. Остаточне рішення про виплату приймається лише після особистої співбесіди з фахівцем фонду", — пояснюють організатори.

Потрібно зібрати такі документи:

паспорт, ідентифікаційний код;

свідоцтво про народження дітей (якщо є потреба);

номер рахунку у банку для виплат;

документ, що підтвердить групу вразливості;

контактний номер телефону.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що на Харківщині громадяни зможуть отримати від благодійної організації ADRA Ukraine фінансову допомогу на майбутній опалювальний період. Зокрема, така можливість доступна вразливим категоріям населення. Жителі прифронтового регіону зможуть розраховувати на 19 400 грн.

Ще Новини.LIVE писали про те, що домогосподарствам, які вимушено перемістилися по країні через війну, нададуть міжнародні виплати. Йдеться про грошову допомогу у сумі 12 800 грн. Така можливість для найбільш вразливих груп доступна у місті Вінниця.